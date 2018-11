VERTENZA BALL: MELONI, ''ENNESIMA DELOCALIZZAZIONE SELVAGGIA''

Pubblicazione: 15 novembre 2018 alle ore 17:43

ROMA - "Non solo il caso Pernigotti: la multinazionale americana Ball Beverages che produce lattine di alluminio per Coca-Cola e altre aziende ha deciso di chiudere il suo stabilimento in Abruzzo, licenziare in tronco tutti i dipendenti a ridosso del Natale e trasferire la produzione all’estero".

E’ quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

"Fratelli d’Italia è al fianco dei lavoratori e sosterrà ogni sforzo per salvare questa fabbrica e impedire l'ennesima delocalizzazione selvaggia ai danni del nostro sistema produttivo e delle nostre eccellenze".