VERDEAQUA L'AQUILA: PIETRUCCI, ''RIAPERTURA SIA UNA PRIORITA'''

Pubblicazione: 24 ottobre 2018 alle ore 16:48

L'AQUILA - "Pur non essendo la Regione Abruzzo direttamente coinvolta nella vicenda della chiusura del complesso sportivo di Santa Barbara, rivolgo, da aquilano prima che da rappresentante politico di questo territorio, un appello affinché essa venga considerata di massima urgenza e importanza per la comunità".

Con una nota, il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, interviene in merito alla situazione di precarietà che ha coinvolti i lavoratori del complesso sportivo di Santa Barbara all'Aquila, gestito dalla società Verdeaqua dal 1995.

Il Consiglio di Stato, nei giorni scorsi, ha respinto il ricorso della società per il riconoscimento della titolarità della struttura, motivo per il quale Verdeaqua si è dovuta preparare a lasciare il complesso e a liberare i locali.

"Parliamo del destino lavorativo delle decine dipendenti e collaboratori - aggiunge Pietrucci -, professionalità da tutelare e valorizzare, che non meritano certo di pagare sulla propria pelle errori, inadempienze, distrazioni, sottovalutazioni. Si lavori anzitutto per loro per garantire una riapertura in brevissimo tempo, e lo si faccia anche per il valore sportivo della struttura e degli atleti che, frequentandola e lì allenandosi, ottengono tutti i benefici che lo sport può portare, qui più che altrove, essendo L’Aquila città ancora alle prese con le conseguenze del terremoto".

"Tra questi atleti, penso soprattutto al nuoto, ve ne sono alcuni arrivati a rappresentare l’Italia in tornei e competizioni internazionali. Un patrimonio e una filiera che non può disperdersi con la chiusura di quel centro sportivo", conclude Pietrucci.