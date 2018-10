VENTO A 40 NODI E MARE ''CATTIVO'': L'ABRUZZESE ZERO COULD SAILING NON SI FERMA E SPOPOLA ALLA VELEZIANA

Pubblicazione: 27 ottobre 2018 alle ore 08:45

L'AQUILA - "Ho portato ancora una volta i colori della mia città con il vento in poppa, vederci andare avanti, anche rispetto ad imbarcazioni più performate, ci ha dato uno stimolo importante, non è solo adrenalina. La bellezza di queste competizioni è lo spirito di gruppo, ottenere il risultato non singolarmente ma per tutta la squadra!".

Questo è stato il commento dello skipper aquilano e imprenditore nella comunicazione, Danilo Falzitti sentito da AbruzzoWeb dopo il successo ottenuto alla Veleziana, regata d'altura che si tiene ogni anno a Venezia il terzo week end di ottobre, con il team ZeroCould sailing, con cui si sono posizionati sesti assoluti su 124 imbarcazioni e primi di tutte le classi.

Falzitti è appena sbarcato a Giulianova dove ha riportato l’imbarcazione di 16 metri in carbonio, già reduce della vittoria della Barcolana, storica regata di Trieste.

Per l'Abruzzo con lui nella squadra c'erano, Simone Gabriele Prodieri, giovane promessa internazionale di anni 16, al tailer Francesco Raul Gabriele 20 anni, all’albero, Lucio Mancinelli di Montesilvano (Pescara), che ha partecipato anche alla Barcolana e alle drizze Vincenzo Di Giannatale.

Completavano il gruppo, ragazzi provenienti da varie regioni, Giulia Simeoni, Michele Cassano, Gilberto Tinti, Andrea Micalli.

Un successo che ha dato ancora più soddisfazione viste le impegnative condizioni meteorologiche, con pioggia battente e vento con raffiche fino 30 nodi.

Per Falzitti, che ha dato all’imbarcazione il nome della sua prima società, il segreto della vittoria risiede proprio nel gruppo, "fatto di esperti e di grande porefssionalità e soprattutto con la voglia di lavorare in team".

La Veleziana è un evento legato alla vela organizzato dalla Compagna della Vela con il patrocinio della Marina Militare, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e il supporto di Vento di Venezia, con il patrocinio della Marina Militare, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e il supporto di Vento di Venezia.

Hanno partecipato 213 imbarcazioni, un numero che rappresenta anche un nuovo record dell’evento.

La flotta, partita dalla Bocca di Porto del Lido di Venezia con un’intensità del vento di 10 nodi, si è subito sgranata con i maxi, le imbarcazioni di maggiori dimensioni, che hanno allungato il passo e navigato velocemente con rotta verso il bacino San Marco, grazie anche all’aumento dell’intensità del vento che si è stabilizzato a 20 nodi con raffiche fino a 30.

I primi classificati in tempo reale sono stati gli sloveni di Way of Life, che hanno impiegato 47 minuti e 21 secondi per completare le 8 miglia del percorso, tagliando il traguardo in bacino San Marco, davanti la storica sede della Compagna della Vela e stabilendo il nuovo record di percorrenza della regata.

Al secondo posto Anywave Safilens, con lo skipper Alberto Leghissa e al terzo Idrusa Brinmar di Paolo Montefusco, con a bordo Roberto Ferrarese e il pluricampione Dodo Gorla

"Il vento a 40 nodi e la pioggia battente - ha ricordato Falzitti - hanno reso l’esperienza ancora più adrenalinica. Appena arrivati siamo stati accolti da una bomba d’acqua e abbiamo avuto come compagna di viaggio al ritorno una grandinata costante, ma fa parte del gioco!".

L’imbarcazione da competizione porta il nome e i colori dell’Abruzzo, è stata varata l'anno scorso, in occasione della Festa del Mare, organizzata dalla Regione Abruzzo e dall’Ente Porto di Giulianova.