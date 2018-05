VASTO: TUTTO PRONTO PER IL FESTIVAL DELLA VENTRICINA NEL CENTRO STORICO

Pubblicazione: 18 maggio 2018 alle ore 17:28

VASTO - Tutto pronto a Vasto (Chieti) per una tre giorni dedicata alla ventricina del Vastese, la regina dei salumi abruzzesi e presidio Slow Food.

Da giovedì 12 a sabato 14 luglio è infatti in programma il Festival della Ventricina del Vastese, evento enogastronomico con show cooking, laboratori e spettacoli. La rassegna, organizzata nel centro storico cittadino e presso Palazzo D'Avalos, omaggia il salume a grana grossa e dal colore rosso per via del peperoncino e insaccato nel ventre del maiale.

Il festival, promosso dall'Associazione di promozione e tutela della Ventricina del Vastese con il Comune di Vasto, Regione Abruzzo, Gal Maiella Verde, Gal Costa dei Trabocchi e Bcc Sangro Teatina, vanta il patrocinio della Camera di Commercio di Chieti Pescara.

La manifestazione, con inizio alle 18,30, è articolata in una parte espositiva e in una ristorativa. Le aree allestite per gli incontri di degustazione del prodotto con menù a tema ideati per l'occasione sono piazza Pudente, piazza del Popolo il giardino e il chiostro di Palazzo D'Avalos