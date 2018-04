VALLE CASTELLANA ISOLATA DA MASSO CADUTO SU PROVINCIALE 49, APPELLO DEL SINDACO

Pubblicazione: 17 aprile 2018 alle ore 13:42

VALLE CASTELLANA - A causa della caduta di un grosso masso che ha bloccato la viabilità sulla strada provincia 49 nel territorio di Valle Castellana (Teramo) da questa mattina “sono isolate sia il capoluogo che diverse frazioni”.

La denuncia arriva dal sindaco Camillo D’Angelo.

“Al momento Valle Castellana risulta in pratica isolata sia dal teramano che dall’ascolano” per via della chiusura del ponte di Cesano in direzione Ascoli Piceno che “rende impossibile il transito verso le Marche”.

“È una situazione già ampiamente denunciata che denota, ancora una volta, quanto la Provincia di Teramo sia assente nella manutenzione ordinaria e straordinaria di un tratto viario unico che collega il nostro territorio sia a Teramo che ad Ascoli Piceno” continua il sindaco in una nota, che era transitato sul punto in cui è caduto il masso proprio qualche secondo prima.

L’accaduto è stato immediatamente comunicato alle autorità preposte e alla Provincia, e ci si augura che “la situazione venga presto sanata affinché la strada provinciale 49 torni percorribile senza ulteriori disagi”.