VALERIA MARINI SUL TRABOCCO: SULLA COSTA PER PARLARE DI PREVENZIONE

Pubblicazione: 09 giugno 2019 alle ore 09:39

ROCCA SAN GIOVANNI - Sulla Costa dei Trabocchi arriva la showgirl Valeria Marina.

Ieri mattina ha pranzato sul trabocco Punta Punciosa di Rocca San Giovanni, al confine con il territorio di Fossacesia.

Avvolta in uno dei suoi abiti succinti, la Marini ha espresso meraviglia ed entusiasmo alla vista del trabocco, ed ha esclamato: "Che posto fantastico! Non c'ero mai stata. Qui è tutto magnifico, e che dire per il pescato che mi avete servito. Ho gustato dei piatti che difficilmente dimenticherò. Sono incredibili le sensazioni che si provano su questo trabocco, restando a stretto contatto con il mare".

La Marini è in Abruzzo per partecipare alla manifestazione "Rene e... Arene" in programma a Vasto questa sera, per parlare di prevenzione con la partecipazione del reparto di emodialisi a Vasto e dell'associazione nazionale emodializzati, dialisi e trapianti Aned.