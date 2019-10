VALAGRO: CERIMONIA PRIMA PIETRA PER STABILIMENTO NEGLI STATI UNITI

Pubblicazione: 01 ottobre 2019 alle ore 16:57

ATESSA - Valagro, azienda leader nella produzione e commercializzazione di biostimolanti e specialità nutrizionali per le colture, ha ufficializzato la costruzione dello stabilimento di Orangeburg, negli Stati Uniti, con una cerimonia per la posa della prima pietra alla quale hanno partecipato stimati ospiti, esponenti delle autorità locali e dello Stato della Carolina del Sud, e alcuni rappresentanti del governo federale.

In linea con la sua attenzione per l’innovazione, lo stabilimento vedrà l’utilizzo di tecnologie all'avanguardia per la produzione di micronutrienti chelati e biostimolanti negli Stati Uniti. L’apertura del sito produttivo inoltre comporterà la creazione di quasi 50 nuovi posti di lavoro destinati ad una manodopera altamente specializzata.

Grazie all'impianto di produzione di Orangeburg, Valagro sarà in grado di rispondere meglio all’attuale e futura domanda americana di soluzioni innovative per l'agricoltura sostenibile, di servire più efficacemente i clienti nordamericani e di promuovere l'uso di prodotti biologici in agricoltura.

"Il nuovo stabilimento americano è una parte fondamentale della strategia di produzione globale di Valagro ed è un'ulteriore prova della continua e solida crescita dell’azienda a livello globale", spiega Giuseppe Natale, ceo di Valagro.

"Ma al di là di questo, vorrei sottolineare il ruolo dello stabilimento rispetto al più ampio obiettivo di creare le condizioni per lo sviluppo dell’agricoltura del futuro in un mercato come quello degli Stati Uniti che è essenziale per noi come lo è per il settore agricolo globale in generale. Per questo abbiamo associato questo evento al nostro progetto globale Valagro for Future Farming: lo stabilimento di Orangeburg sarà un presidio di innovazione, dove la scienza è applicata all’agricoltura per produrre soluzioni in grado di aiutare i produttori agricoli a ottenere raccolti più abbondanti e di migliore qualità in maniera più efficiente. Questo è il nostro impegno", conclude Di Natale.

Henry McMaster, governatore dello Stato della Carolina del Sud dichiara: "Oggi celebriamo l'ennesima azienda internazionale che sceglie di fare affari in Carolina del Sud, un'ulteriore testimonianza del nostro clima favorevole alle imprese e di una forza lavoro ben addestrata. Mi congratulo con Valagro e la Contea di Orangeburg per questa straordinaria nuova partnership e non vedo l'ora di vederla prosperare per gli anni a venire".

Per Bobby Hitt, segretario al Commercio, Dipartimento del Commercio della Carolina del Sud, "Quando una nuova attività arriva nella Carolina del Sud, questo la dice lunga non solo sul clima economico, ma anche sulla nostra forza lavoro. Non vedo l’ora di scoprire cosa riserva il futuro a Valagro e alla loro nuova casa nella Contea di Orangeburg".

"La Contea di Orangeburg accoglie Valagro nella sua comunità. Siamo grati che l’azienda abbia scelto la Contea di Orangeburg come sede del primo stabilimento di produzione negli Stati Uniti. È una dimostrazione della nostra forza lavoro qualificata, della nostra posizione e del nostro ambiente favorevole per le imprese. Vi ringraziamo per il vostro investimento nella nostra Contea e nei nostri cittadini", dice Johnnie Wright Sr., presidente del Consiglio della Contea di Orangeburg.

Michael C. Butler, sindaco di Orangeburg si unisce "al Consiglio comunale di Orangeburg per accogliere Valagro, leader nella produzione e commercializzazione di biostimolanti e specialità nutrizionali per le colture. Il loro impegno trova un riscontro positivo nella nostra forza lavoro e fornirà percorsi di carriera di qualità ai nostri cittadini. Creando questi posti di lavoro, 47 famiglie ne trarranno beneficio e la nostra comunità continuerà a prosperare. Non vediamo l'ora di lavorare con l'azienda e di celebrarne il successo".

Infine Mike Brenan, presidente Central South Carolina Alliance, commenta: "Siamo lieti che Valagro abbia scelto la Contea di Orangeburg per il suo stabilimento. L'espansione dell’azienda nella Contea di Orangeburg è un vantaggio per l'economia e la forza lavoro locale, e conferma ulteriormente la forte competitività della Carolina del Sud nell'attrarre aziende internazionali che cercano di far crescere la propria attività negli Stati Uniti".