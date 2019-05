VAL VIBRATA: ZENNARO, QUASI 7 MILIONI PER AREA CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA

Pubblicazione: 23 maggio 2019 alle ore 11:09

L'AQUILA - "Con un Decreto interministeriale, registrato ieri alla Corte dei Conti, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha assegnato alle regioni interessate da aree di crisi industriale complessa nuove risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali per il 2019, per la Val Vibrata è previsto uno stanziamento di 6.862.734,88 euro".

Lo rende noto il deputato del Movimento cinque stelle Antonio Zennaro.

"Una buona notizia e una risposta concreta ai territori in difficoltà, si tratta di agevolazioni importanti per favorire la riconversione e riqualificazione industriale delle aree in crisi, come quella della Val Vibrata - dice - . Il mio auspicio è queste risorse possano sostenere le aziende a salvaguardare i posti di lavoro e le loro specializzazioni".

"In tutto sono nove le regioni interessate e quasi 117 milioni le risorse stanziate per il 2019 dal Governo a favore delle Aree di Crisi Industriale Complessa. Oltre all’Abruzzo, rientrano nella ripartizione anche Lazio, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Molise, Marche, Sardegna, Umbria", conclude Zennaro.