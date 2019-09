VACCINI: IN ABRUZZO NON DISPONIBILI DATI COMPLETI STUDENTI UNDER 16

Pubblicazione: 12 settembre 2019 alle ore 15:35

PESCARA - In Abruzzo, dove è attiva da un anno l'anagrafe vaccinale, non sono ancora disponibili i dati completi in merito alla copertura vaccinale degli studenti fino a 16 anni.

A renderlo noto è il Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo, che ha avviato una ricognizione degli inadempienti vaccinali presso le quattro Asl.

L'anagrafe vaccinale consente ai genitori di presentare l'autocertificazione per iscrivere i figli a scuola: tale documentazione non esonera dall'obbligo di vaccinare i propri bambini anche perché le scuole sono in grado di incrociare i dati in loro possesso con quelli del data base della Regione e chi certifica il falso rischia una multa e anche una denuncia penale.

In Abruzzo la copertura vaccinale negli anni precedenti si attesta intorno al 98%.