VACANZE A SCROCCO: IN HOTEL

SENZA PAGARE, DENUNCIATA COPPIA

Pubblicazione: 03 agosto 2018 alle ore 14:20

ALBA ADRIATICA - Vacanze a scrocco sulla costa adriatica e per una coppia scattata la denuncia. P.A. di 55 anni e A.P. di 46, genitori di due figli minorenni, non sarebbero nuovi a questo genere azioni, come racconta Il Centro.

Avrebbero già colpito nelle Marche prima di approdare ad Alba Adriatica (Teramo) dove hanno risieduto per due settimane in hotel, lasciando un conto di 3 mila e 500 euro. La coppia era inizialmente residente a Grottammare prima di essere cancellata per irreperibilità dall'anagrafe civile. Per cui ora risulta senza fissa dimora.

Il mese scorso la famiglia si presentata in una struttura alberghiera albense lasciando un acconto ma poi, senza pagare la differenza, ha preso i bagagli ed è partita. Il titolare dell'hotel ha denunciato i fatti ai carabinieri che sono risaliti alla coppia, denunciandola.

Nel frattempo marito e moglie si erano diretti verso sud, probabilmente a caccia di un'altra struttura da truffare. Dalle indagini svolte dai carabinieri della stazione di Alba Adriatica, i due denunciati avrebbero fatto la stessa cosa in un albergo della vicina San Benedetto del Tronto.