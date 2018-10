UNIVERSITA': LEGA GIOVANI ABRUZZO AL MIUR, ''CONFRONTO PROFICUO''

Pubblicazione: 04 ottobre 2018 alle ore 15:28

L'AQUILA - "Nella giornata del 3 ottobre 2018 presso il Miur si è tenuta un'audizione tra il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ed i rappresentanti del Movimento Giovanile della Lega, a cui ha preso parte il responsabile regionale per l'università Alessandro Maccarone". Così, in una nota, la segreteria della Lega Giovani Abruzzo".

"Gli studenti - si legge nella nota - hanno portato al ministro proposte per migliorare il sistema universitario, che permettano ai giovani un accesso più rapido al mondo del lavoro, comparandosi con i paesi competitor europei. Sono stati portati alla luce inoltre i problemi riguardanti le facoltà a numero chiuso: in particolare si è affrontata la questione del corso di laurea in Medicina e Chirurgia con riguardo all'aumento delle borse di studio per specializzandi; particolare attenzione è stata posta inoltre alla rigidità di compilazione del piano di studi ed all’accesso allo studio degli studenti disabili".

"Il ministro - viene aggiunto - ha risposto in maniera esaustiva a tutte le domande illustrando le manovre che ha intenzione di adottare. I rappresentanti degli studenti si ritengono soddisfatti per questo tavolo di confronto e auspicano una continua collaborazione tra Ministero e rappresentanze studentesche ai fini di migliorare l'organizzazione universitaria", conclude la nota.