UNIVERSITA' DELL'ADRIATICO ECAMPUS: NASCE NUOVA SEDE IN ABRUZZO

Pubblicazione: 15 aprile 2019 alle ore 15:07

CITTA' SANT'ANGELO - L’Università dell’Adriatico eCampus ha chiuso nel segno della partecipazione e dell’entusiasmo l’open day dedicato all’orientamento universitario ed alla presentazione di tutte le potenzialità dell'Ateneo.

Un successo che lo scorso 13 aprile ha visto la nuova e moderna sede di Città Sant’Angelo (Pescara) aperta a tutta la cittadinanza e ai futuri iscritti: la sala del Centro Studi ha attirato a sé visitatori provenienti da tutta la Regione, che hanno avuto modo di apprezzare la struttura, i servizi offerti agli studenti e l’ampia offerta didattica, estremamente attenta alle richieste nuove ed articolate provenienti dalla società e dal mercato del lavoro.

All’evento hanno partecipato Riccardo Mancini, ricercatore universitario e docente della facoltà di Psicologia dell’Università eCampus, ed il sindaco della città Gabriele Florindi, il quale si è detto felice della nascita in Abruzzo di uno spazio culturale all’avanguardia.

L’iniziativa di orientamento, volta a facilitare la conoscenza da parte dei futuri iscritti dei percorsi di laurea, dei servizi e delle agevolazioni messe in campo dall’Ateneo, ha rappresentato un importante momento di incontro e confronto, durante il quale è stato possibile avere tutte le indicazioni sui piani di studio, sugli obiettivi e sbocchi professionali, sui Master e corsi di perfezionamento, sulle 5 facoltà (Giurisprudenza, Economia, Ingegneria, Psicologia, Lettere) e sui 44 percorsi di laurea triennale e magistrale affini, dai corsi tradizionali e sempre apprezzati ai nuovissimi indirizzi innovativi e multidisciplinari. Tra le caratteristiche che rendono unica e dinamica questa realtà universitaria vi è la voglia di dare ai propri iscritti gli strumenti giusti per affrontare le sfide di un mercato del lavoro in continua evoluzione, poiché fornisce conoscenze e competenze al passo con le attuali esigenze del tessuto economico del Paese.

ECampus è un ateneo online il cui titolo di laurea è equivalente a quello delle tradizionali università, la sola differenza sta nella struttura didattica: grazie ad un sistema tecnologico ed esclusivo di lezioni online, è l’ateneo a raggiungere gli studenti dovunque si trovino con iscrizioni aperte tutto l’anno, zero test d’ammissione, piattaforma e-learning personalizzata a disposizione degli iscritti, esami nella sede più vicina ed un’ampia scelta di corsi. Iscriversi rappresenta pertanto la scelta ideale per chi lavora e non può frequentare lezioni frontali in aula, per chi è studente fuori corso, per chi necessita di modalità ed orari flessibili e per chi desidera cimentarsi in un sistema di apprendimento telematico.

“L’esperienza Open Day è stata coinvolgente oltre ogni aspettativa, poiché tutti si sono mostrati incuriositi e soddisfatti delle idee proposte - ha affermato la tutor responsabile della sede di Città Sant’Angelo, Elisa Provino - l’intento è stato quello di dare alla cittadinanza la possibilità di venire a vedere cosa facciamo, di avere informazioni sull’accesso ai corsi di studio, sulle modalità di iscrizione, sulle eventuali agevolazioni e sui servizi che mettiamo a disposizione in questa sede, come la segreteria didattica, il tutoraggio, l’aula per le sessioni d’esame, la sala studio online e la pre-valutazione del percorso lavorativo e dell’eventuale carriera universitaria pregressa per il riconoscimento dei crediti. Abbiamo dato a tutti l’occasione di toccare con mano ciò che l’università telematica offre per la formazione dei propri iscritti, aiutandoli a capire qual è il corso di studio più adatto alle loro attitudini ed esigenze lavorative”.