UN AQUILANO NEL CELEBRE PROGRAMMA DI ALESSANDRO BORGHESE, LO CHEF BARGONI E L'OPERA A CUOCHI D'ITALIA

Pubblicazione: 13 febbraio 2020 alle ore 09:40

L'AQUILA - Il giovane chef Jones Bargoni, che ha dato vita al ristorante "L'Opera", nato nel centro storico dell'Aquila da poco più di 2 mesi, rappresenterà l'Abruzzo in uno dei più famosi programmi televisivi culinari di Alessandro Borghese - cuochi d Italia.

La volontà di candidarsi a questo talent nasce da un giorno all'altro, con l'idea di trasmettere in mondovisione ciò che il suo Abruzzo è e tutto quello che lui è riuscito ad assimilare durante le sue esperienze lavorative: dal semplice aiuto cuoco in un locale ad essere lo chef patron di un suo ristorante che da tanto sognava.

Effettivamente - si legge in una nota - la sua giovane età potrebbe far sembrare che abbia fatto un passo azzardato, ma il suo coraggio ha dimostrato a molti che ciò che si vuole creare nella vita è realizzabile se solo si decide di impiegare un po' di buona volontà nel raggiungimento dei propri obiettivi.

Jones a questa richiesta non ha saputo dire di no e non solo è riuscito a buttarsi a capofitto in una delle esperienze che potrebbe rivoluzionare la sua vita, ma è riuscito ad ampliare i suoi confini arrivando a trasmettere la sua passione e la sua dedizione per il territorio abruzzese a livello nazionale.

"Non vediamo l'ora di tifare l'Abruzzo insieme alle curve di Alessandro Borghese. Cuochi d'Italia 2020 - Stay tuned", conclude la nota.