TUTTI PER COLLEMAGGIO: PIOGGIA NON FERMA INIZIATIVA ASSOCIAZIONI

Pubblicazione: 09 novembre 2019 alle ore 17:44

L'AQUILA - "La pioggia ha provato ad intimidire l’iniziativa “Tutti per Collemaggio” d, ma non ci è riuscita. Ci siamo ritrovati oggi pomeriggio al Parco di Collemaggio nella zona antistante all’ex ospedale psichiatrico".

Lo riferiscono con orgoglio le associazioni “Autismo Abruzzo onlus” e “Ju Parchetto con Noi”, che hanno avviato "un percorso insieme voltoalla sensibilizzazione nei confronti di questa zona ritenuta abbandonata da tutti ma che si trova nei pressi di uno dei luoghi più simbolici e turistici della città: la Basilica di Collemaggio".

Gli organizzatori ringraziano "l’associazione Azimut e al gruppo Barbrothersaq, presenti oggi insieme a tutti noi. Grazie all’ASL dell’Aquila e al Comune dell’Aquila Settore Ambiente e Protezione civile che hanno accolto la nostra iniziativa. E, non per ordine d’importanza, grazie all’ASM L’Aquila, come sempre disponibile,che si occuperà dello smaltimento dei rifiuti. Alla fine dell’attività, ricca merenda per tutti, nella sede dell’Associazione Autismo Abruzzo onlus, che i ragazzi di JPCN ringraziano ancora".