EUROPEE: LE PREFERENZE LISTA PER LISTA DELLA CIRCOSCRIZIONE MERIDIONALE
Pubblicazione: 27 maggio 2019 alle ore 16:57
L'AQUILA - Lega primo partito, crollo del Movimento cinque stelle, che però al Sud primeggia, e recupero del Partito democratico, che supera i grillini.
Questa l'istantanea che esce dal voto per il rinnovo del Parlamento europeo, che a scrutinio ultimato fa registrate il Carroccio al 34,33 per cento, l'alleato di governo al 17,08 e il Pd al 22,69.
Ma nella circoscrizione meridionale, di cui l'Abruzzo fa parte insieme a Molise, Puglia, Basilicata, Campania e Calabria, il risultato è in controtendenza: Movimento cinque stelle 29,16, Lega 23,46, Pd 17,85, Forza Italia 12,28, Fratelli d'Italia 7,56, +Europa 3,14.
In Abruzzo la Lega vola al 35,31 per cento, il Movimento cinque stelle tiene con il 22,44 e il Pd resta fermo al 16,96 per cento.
Di seguito tutte le preferenze, lista per lista, della circoscrizione meridionale.
MOVIMENTO 5 STELLE
|
GEMMA CHIARA MARIA
|
85.943
|
FERRARA LAURA
|
77.696
|
PEDICINI PIERNICOLA
|
58.058
|
D'AMATO ROSA
|
38.495
|
ADINOLFI ISABELLA DETTA ISA
|
37.302
|
FURORE MARIO
|
31.925
|
RANIERI GIANLUCA
|
27.799
|
DE GIGLIO ALBERTO CLAUDIO
|
26.063
|
NAPOLITANO LUIGI
|
24.109
|
PELUSO MARIANO
|
23.310
|
DELLA VALLE DANILO
|
21.149
|
FARINA ENRICO
|
20.384
|
GENTILE STEFANIA
|
19.146
|
DI NINO VALERIA
|
18.199
|
AVALLONE VITO
|
18.120
|
DI MATTEO ANTIMINA
|
13.996
|
RESCIGNO MICHELA
|
11.908
|
PULPITO FRANCA
|
8.695
LEGA SALVINI PREMIER
|
SALVINI MATTEO
|
354.028
|
CASANOVA MASSIMO
|
65.195
|
CAROPPO ANDREA
|
50.623
|
VUOLO LUCIA
|
41.661
|
GRANT VALENTINO
|
36.410
|
SOFO VINCENZO
|
32.040
|
DE BLASIS ELISABETTA
|
26.500
|
TOMMASETTI AURELIO
|
25.794
|
SAPIGNOLI SIMONA
|
20.891
|
CERRELLI GIANCARLO
|
19.238
|
ANTELMI ILARIA
|
18.158
|
LELLA ANTONELLA
|
17.286
|
SGRO NADIA
|
11.490
|
D'ALOISIO ANTONELLO
|
10.385
|
PORPIGLIA FRANCESCA ANASTASIA
|
10.340
|
CALDERANO DANIELA
|
9.313
|
STAINE EMMA
|
9.162
|
PETRONI LUIGI ANTONIO
|
6.770
PARTITO DEMOCRATICO
|
ROBERTI FRANCO
|
148.708
|
FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI
|
83.134
|
COZZOLINO ANDREA
|
81.089
|
PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA
|
78.820
|
GENTILE ELENA
|
78.404
|
CAPUTO NICOLA
|
73.359
|
PAOLUCCI MASSIMO
|
58.438
|
CERRONI CATERINA
|
34.718
|
PETRONE ANNA
|
34.306
|
STOMEO IVAN
|
30.186
|
IACUCCI FRANCESCO ANTONIO
|
23.478
|
NUCERA LUCIA ANITA IN MAISANO
|
22.668
|
BALLO GERARTA DETTA GERI
|
21.034
|
MARRO ANNA
|
18.952
|
BRIENZA NICOLA
|
11.458
|
KECHOUD LEILA DETTA LEILA
|
9.317
|
VERDOLIVA MARIELLA
|
7.179
|
PICCIRILLI EDUARDO MARIA
|
6.240
FORZA ITALIA
|
BERLUSCONI SILVIO
|
186.909
|
PATRICIELLO ALDO
|
83.236
|
MARTUSCIELLO FULVIO
|
47.042
|
CESA LORENZO
|
42.182
|
MATERA BARBARA
|
35.833
|
SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO
|
25.351
|
MAGLIOCCA GIORGIO
|
21.610
|
PEDA' GIUSEPPE
|
21.018
|
CALIGIURI FULVIA MICHELA
|
20.304
|
CHIUSOLO MARIAGRAZIA DETTA MOLLY
|
18.907
|
MUSSOLINI ALESSANDRA
|
16.999
|
PECCHIA ANTONIETTA DETTA ANTONELLA
|
12.039
|
DE DONATO BEATRICE
|
8.828
|
D'ANTINI FILOMENA DETTA MENA
|
8.061
|
DI SALVATORE PAOLA
|
7.642
|
ILARDI ANTONIO
|
4.494
|
CICCOPIEDI LEONARDO
|
2.514
|
BELLAME CARMELA DETTA CARMEN
|
1.800
FRATELLI D’ITALIA
|
MELONI GIORGIA
|
128.124
|
FITTO RAFFAELE
|
87.542
|
NESCI DENIS DOMENICO DETTO DENIS
|
51.651
|
RESCIGNO CARMELA
|
43.227
|
MUSSOLINI CAIO GIULIO CESARE DETTO CAIO
|
21.488
|
GEMMATO MARCELLO
|
16.205
|
MELE STELLA
|
15.505
|
TOZZI UGO
|
13.630
|
AVERSA ROSARIO ACHILLE DETTO ROCCO
|
12.508
|
RONGHI SALVATORE
|
11.059
|
QUAGLIERI MARIO
|
6.672
|
LAGROTTA MARIA ROSARIA
|
5.747
|
TISCI ANTONIO
|
5.195
|
VINCI LUCREZIA
|
4.998
|
LETIZIA MARIA
|
4.914
|
GENTILE ISABELLA
|
3.315
|
D'URBANO MARGHERITA
|
2.845
|
SICILIANO ALESSANDRA
|
367
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA
|
ABBATICCHIO MICHELE DETTO ABBA
|
27.457
|
PISICCHIO ALFONSINO
|
21.033
|
RUSSO SIMONA
|
16.866
|
PASQUINO RAIMONDO
|
14.221
|
DI PALMA NICOLA
|
10.703
|
SENATORE ALESSANDRA
|
7.803
|
GALTIERI FRANCESCO
|
5.667
|
DEL NEGRO SERENA
|
3.729
|
ADESSO RAFFAELLO
|
3.205
|
AIUTO DANIELA
|
3.010
|
MONTICELLI LUCIANO
|
2.809
|
STOMEO ELEONORA DETTA CLAUDIA
|
2.303
|
MANZI SILVJA
|
2.233
|
FASULO ROSSELLA
|
1.445
|
DI LORENZO LOREDANA
|
1.309
|
GADOLA ARNALDO
|
932
|
MANCIERO LUCIA
|
771
|
DE ANDREIS MARCO
|
415
LA SINISTRA
|
FORENZA ELEONORA
|
24.389
|
NATALICCHIO PAOLA
|
11.945
|
FUCITO ALESSANDRO DETTO SANDRO
|
9.752
|
CACCIATORE FORTUNATO MARIA
|
6.490
|
FABBRIS GIOVANNI
|
5.945
|
CAPUANO NICOLA
|
3.866
|
BEVILACQUA PIETRO
|
3.755
|
PESCE FRANCESCA
|
3.505
|
PANDOLFI LUIGI
|
2.926
|
FERRI SARA
|
2.549
|
ARRICALE MICHELA
|
2.197
|
ARCURI VIOLETTA DETTA VIOLA
|
2.092
|
DELL'ANNA LIVIA DETTA JESSICA
|
1.582
|
AMALFI CIRO
|
1.410
|
PALLADINO MARCO
|
1.271
|
PERRONE PATRIZIA
|
1.243
|
LUONGO ANTONIO
|
1.242
|
PALIERI IVANA
|
813
EUROPA VERDE
|
BALDO ELIANA
|
7.143
|
ESPOSITO LUIGI
|
4.811
|
AMODEO ORLANDO
|
3.458
|
BARBARO GIUSEPPE
|
3.027
|
TRIMARCHI EMANUELA
|
2.676
|
ALOISI CROCIFISSO
|
2.425
|
LACICERCHIA GIUSEPPE
|
2.303
|
VENTURA GIUSEPPE
|
1.909
|
STARACE INNOCENZA ANNA
|
1.359
|
FASANO ASCENZA LOREDANA DETTA LOREDANA MARANGOLO
|
1.146
|
POLLINZI FILOMENA DETTA FILLY
|
1.128
|
COLACICCO ADRIANA
|
960
|
CHIAIA EMMA
|
938
|
VOTANO VALERIA
|
920
|
GIORDANO VINCENZO
|
724
|
PENDENZA MAURIZIO
|
563
|
FARINARO GIULIANA
|
349
|
QUARTARONE FRANCESCO
|
45
PARTITO COMUNISTA
|
RIZZO MARCO
|
5.688
|
VERARDI MARIANGELA
|
1.030
|
BERGAMINI LAURA
|
915
|
MUSTILLO ALESSANDRO
|
749
|
ADAMO FRANCESCO
|
570
|
MOSAICO PALMO ANTONINO
|
414
|
AQUINO DOMENICO
|
321
|
BASTONE GIOVANNINA
|
312
|
NENNA GENNARO
|
230
|
PANO ROBERTO
|
221
|
CATELLO SALVATORE
|
178
|
GIANNINI DANIELA
|
168
|
STEFANI SILVIA
|
116
|
SATTEL INGRID
|
115
|
BERNARDINI ALDO
|
96
|
D'ANTONI ELEONORA
|
71
|
BIANCINI LAURA
|
64
|
FIRMANI LUCIA
|
54
PARTITO ANIMALISTA
|
CERIELLO CRISTIANO
|
1.607
|
CAMPANA ISABELLA
|
957
|
BRUNO ANNUNZIATA
|
638
|
MONTORO ALBERTO
|
439
|
BOTTA VINCENZO
|
418
|
RINALDINI DANIELA
|
283
|
ZANIN LUISANTONIO
|
161
|
RAVICINI ANNA TONIA
|
141
|
MUSACCHIO ALBERTO
|
133
POPOLARI PER L’ITALIA
|
MAURO MARIO WALTER
|
8.803
|
COVINO ELVIO
|
1.908
|
SPIAGGIA CARMINE
|
1.837
|
ARBIA SILVANA
|
1.833
|
BONDESAN GIOVANBATTISTA
|
1.054
|
MORELLI GIUSEPPE
|
501
|
ESPOSITO FRANCA ROSARIA
|
455
|
CIRIANI ANNA
|
370
|
AUFIERO FRANCO
|
272
|
TOMACIELLO LOREDANA
|
237
|
CARTELLINO COSIMO DAMIANO
|
173
|
SPINELLI CRISTINA
|
149
|
SBANO LUCIA
|
139
|
CAVALLETTO PAOLA
|
116
|
LIMARDO COSIMO
|
72
|
FARASO ANNUNZIATA
|
63
|
MARIOTTO LUCA
|
28
POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE
|
RIZZUTI ERALDO
|
1.326
|
PUZO MARIANNA
|
1.048
|
GAMBARDELLA ALFONSO
|
791
|
FANIZZI MIRCO
|
774
|
LEONE VITTORIA
|
766
|
DI SALVO MARCO
|
631
|
LUPI FEDERICA
|
601
|
CIANCETTA DIEGO AMEDEO
|
542
|
AVAGNINA LUCA
|
431
|
ACQUAVIVA KATIA
|
311
|
DE PASCALIS MARIA CRISTINA
|
225
|
IANNEI GIOVANNI
|
215
|
TERRANA LAURA
|
208
|
AMATI APOLLONIA
|
192
|
BARBANO CARLO
|
82
CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE
|
DI STEFANO SIMONE
|
4.892
|
FLORINO EMMANUELA
|
1.389
|
PAGLIARICCIO CLAUDIA
|
680
|
CATALANO LUIGI
|
491
|
CAVALIERO LAURA
|
452
|
TANDOI RAFFAELLA
|
436
|
IORIO VINCENZO
|
336
|
LECCISO FELICE
|
282
|
DI SALVO PIERFRANCESCO
|
252
|
TESORIERO GIUSEPPINA
|
237
|
LAVEGLIA ANTONINO
|
190
|
PICICCI LUCIA
|
155
|
DE FALCO CIRA
|
152
|
POCCHIA ANTONIO
|
76
PARTITO PIRATA
|
DI LIBERTO LUIGI
|
725
|
CUOMO ROSARIA
|
518
|
BARGU CRISTINA DIANA
|
401
|
TALARICO ROSARIA
|
327
|
SOMMA EMMANUELE
|
249
|
ZINGARELLI FELICE
|
221
|
CALCAGNO STEFANIA
|
188
|
GUBELLO LUIGI
|
181
|
BONANNO SARA
|
87
|
AMICI MONICA
|
79
|
PINASSI MICHELE
|
77
|
CAPPELLETTI LUCA
|
56
|
DEL SOLDATO FLAVIO
|
37
FORZA NUOVA
|
FIORE ROBERTO
|
1.390
|
FENIELLO ALESSIO
|
451
|
CARLUCCI DOMENICO
|
272
|
D'UVA GIUSTINO
|
264
|
LEUZZI ALESSANDRA
|
257
|
MAZZA GERARDOVITOMARIA DETTO GERARDO
|
248
|
ORONZO CATERINA
|
194
|
PACELLA SALVATORE
|
178
|
DI LELLA KATIA
|
161
|
ZUMBO MARGHERITA ANTONIA
|
143
|
DAMIANI REBECCA
|
109
|
DIANA ROBERTA
|
97
|
FAZZARI ANGELO FRANCESCO
|
94
|
SACCO VINCENZO
|
85
|
CANTONE TERESA
|
45
|
TUMMOLO MICHELINA
|
34
|
PRENCIPE GIUSEPPE
|
27
|
AUGELLO ALESSIA
|
21
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