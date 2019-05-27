  • Abruzzoweb sponsor

EUROPEE: LE PREFERENZE LISTA PER LISTA DELLA CIRCOSCRIZIONE MERIDIONALE

Pubblicazione: 27 maggio 2019 alle ore 16:57

L'AQUILA - Lega primo partito, crollo del Movimento cinque stelle, che però al Sud primeggia, e recupero del Partito democratico, che supera i grillini.

Questa l'istantanea che esce dal voto per il rinnovo del Parlamento europeo, che a scrutinio ultimato fa registrate il Carroccio al 34,33 per cento, l'alleato di governo al 17,08 e il Pd al 22,69.

Ma nella circoscrizione meridionale, di cui l'Abruzzo fa parte insieme a Molise, Puglia, Basilicata, Campania e Calabria, il risultato è in controtendenza: Movimento cinque stelle 29,16, Lega 23,46, Pd 17,85, Forza Italia 12,28, Fratelli d'Italia 7,56, +Europa 3,14.

In Abruzzo la Lega vola al 35,31 per cento, il Movimento cinque stelle tiene con il 22,44 e il Pd resta fermo al 16,96 per cento.

Di seguito tutte le preferenze, lista per lista, della circoscrizione meridionale.

 

 

MOVIMENTO 5 STELLE

GEMMA CHIARA MARIA

85.943

FERRARA LAURA

77.696

PEDICINI PIERNICOLA

58.058

D'AMATO ROSA

38.495

ADINOLFI ISABELLA DETTA ISA

37.302

FURORE MARIO

31.925

RANIERI GIANLUCA

27.799

DE GIGLIO ALBERTO CLAUDIO

26.063

NAPOLITANO LUIGI

24.109

PELUSO MARIANO

23.310

DELLA VALLE DANILO

21.149

FARINA ENRICO

20.384

GENTILE STEFANIA

19.146

DI NINO VALERIA

18.199

AVALLONE VITO

18.120

DI MATTEO ANTIMINA

13.996

RESCIGNO MICHELA

11.908

PULPITO FRANCA

8.695

 

LEGA SALVINI PREMIER

SALVINI MATTEO

354.028

CASANOVA MASSIMO

65.195

CAROPPO ANDREA

50.623

VUOLO LUCIA

41.661

GRANT VALENTINO

36.410

SOFO VINCENZO

32.040

DE BLASIS ELISABETTA

26.500

TOMMASETTI AURELIO

25.794

SAPIGNOLI SIMONA

20.891

CERRELLI GIANCARLO

19.238

ANTELMI ILARIA

18.158

LELLA ANTONELLA

17.286

SGRO NADIA

11.490

D'ALOISIO ANTONELLO

10.385

PORPIGLIA FRANCESCA ANASTASIA

10.340

CALDERANO DANIELA

9.313

STAINE EMMA

9.162

PETRONI LUIGI ANTONIO

6.770

PARTITO DEMOCRATICO

ROBERTI FRANCO

148.708

FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI

83.134

COZZOLINO ANDREA

81.089

PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA

78.820

GENTILE ELENA

78.404

CAPUTO NICOLA

73.359

PAOLUCCI MASSIMO

58.438

CERRONI CATERINA

34.718

PETRONE ANNA

34.306

STOMEO IVAN

30.186

IACUCCI FRANCESCO ANTONIO

23.478

NUCERA LUCIA ANITA IN MAISANO

22.668

BALLO GERARTA DETTA GERI

21.034

MARRO ANNA

18.952

BRIENZA NICOLA

11.458

KECHOUD LEILA DETTA LEILA

9.317

VERDOLIVA MARIELLA

7.179

PICCIRILLI EDUARDO MARIA

6.240

 

 

FORZA ITALIA

BERLUSCONI SILVIO

186.909

PATRICIELLO ALDO

83.236

MARTUSCIELLO FULVIO

47.042

CESA LORENZO

42.182

MATERA BARBARA

35.833

SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO

25.351

MAGLIOCCA GIORGIO

21.610

PEDA' GIUSEPPE

21.018

CALIGIURI FULVIA MICHELA

20.304

CHIUSOLO MARIAGRAZIA DETTA MOLLY

18.907

MUSSOLINI ALESSANDRA

16.999

PECCHIA ANTONIETTA DETTA ANTONELLA

12.039

DE DONATO BEATRICE

8.828

D'ANTINI FILOMENA DETTA MENA

8.061

DI SALVATORE PAOLA

7.642

ILARDI ANTONIO

4.494

CICCOPIEDI LEONARDO

2.514

BELLAME CARMELA DETTA CARMEN

1.800

 

FRATELLI D’ITALIA

MELONI GIORGIA

128.124

FITTO RAFFAELE

87.542

NESCI DENIS DOMENICO DETTO DENIS

51.651

RESCIGNO CARMELA

43.227

MUSSOLINI CAIO GIULIO CESARE DETTO CAIO

21.488

GEMMATO MARCELLO

16.205

MELE STELLA

15.505

TOZZI UGO

13.630

AVERSA ROSARIO ACHILLE DETTO ROCCO

12.508

RONGHI SALVATORE

11.059

QUAGLIERI MARIO

6.672

LAGROTTA MARIA ROSARIA

5.747

TISCI ANTONIO

5.195

VINCI LUCREZIA

4.998

LETIZIA MARIA

4.914

GENTILE ISABELLA

3.315

D'URBANO MARGHERITA

2.845

SICILIANO ALESSANDRA

367

 

+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA

ABBATICCHIO MICHELE DETTO ABBA

27.457

PISICCHIO ALFONSINO

21.033

RUSSO SIMONA

16.866

PASQUINO RAIMONDO

14.221

DI PALMA NICOLA

10.703

SENATORE ALESSANDRA

7.803

GALTIERI FRANCESCO

5.667

DEL NEGRO SERENA

3.729

ADESSO RAFFAELLO

3.205

AIUTO DANIELA

3.010

MONTICELLI LUCIANO

2.809

STOMEO ELEONORA DETTA CLAUDIA

2.303

MANZI SILVJA

2.233

FASULO ROSSELLA

1.445

DI LORENZO LOREDANA

1.309

GADOLA ARNALDO

932

MANCIERO LUCIA

771

DE ANDREIS MARCO

415

LA SINISTRA

FORENZA ELEONORA

24.389

NATALICCHIO PAOLA

11.945

FUCITO ALESSANDRO DETTO SANDRO

9.752

CACCIATORE FORTUNATO MARIA

6.490

FABBRIS GIOVANNI

5.945

CAPUANO NICOLA

3.866

BEVILACQUA PIETRO

3.755

PESCE FRANCESCA

3.505

PANDOLFI LUIGI

2.926

FERRI SARA

2.549

ARRICALE MICHELA

2.197

ARCURI VIOLETTA DETTA VIOLA

2.092

DELL'ANNA LIVIA DETTA JESSICA

1.582

AMALFI CIRO

1.410

PALLADINO MARCO

1.271

PERRONE PATRIZIA

1.243

LUONGO ANTONIO

1.242

PALIERI IVANA

813

 

EUROPA VERDE

BALDO ELIANA

7.143

ESPOSITO LUIGI

4.811

AMODEO ORLANDO

3.458

BARBARO GIUSEPPE

3.027

TRIMARCHI EMANUELA

2.676

ALOISI CROCIFISSO

2.425

LACICERCHIA GIUSEPPE

2.303

VENTURA GIUSEPPE

1.909

STARACE INNOCENZA ANNA

1.359

FASANO ASCENZA LOREDANA DETTA LOREDANA MARANGOLO

1.146

POLLINZI FILOMENA DETTA FILLY

1.128

COLACICCO ADRIANA

960

CHIAIA EMMA

938

VOTANO VALERIA

920

GIORDANO VINCENZO

724

PENDENZA MAURIZIO

563

FARINARO GIULIANA

349

QUARTARONE FRANCESCO

45

 

PARTITO COMUNISTA

RIZZO MARCO

5.688

VERARDI MARIANGELA

1.030

BERGAMINI LAURA

915

MUSTILLO ALESSANDRO

749

ADAMO FRANCESCO

570

MOSAICO PALMO ANTONINO

414

AQUINO DOMENICO

321

BASTONE GIOVANNINA

312

NENNA GENNARO

230

PANO ROBERTO

221

CATELLO SALVATORE

178

GIANNINI DANIELA

168

STEFANI SILVIA

116

SATTEL INGRID

115

BERNARDINI ALDO

96

D'ANTONI ELEONORA

71

BIANCINI LAURA

64

FIRMANI LUCIA

54

 

PARTITO ANIMALISTA

CERIELLO CRISTIANO

1.607

CAMPANA ISABELLA

957

BRUNO ANNUNZIATA

638

MONTORO ALBERTO

439

BOTTA VINCENZO

418

RINALDINI DANIELA

283

ZANIN LUISANTONIO

161

RAVICINI ANNA TONIA

141

MUSACCHIO ALBERTO

133

 

POPOLARI PER L’ITALIA

MAURO MARIO WALTER

8.803

COVINO ELVIO

1.908

SPIAGGIA CARMINE

1.837

ARBIA SILVANA

1.833

BONDESAN GIOVANBATTISTA

1.054

MORELLI GIUSEPPE

501

ESPOSITO FRANCA ROSARIA

455

CIRIANI ANNA

370

AUFIERO FRANCO

272

TOMACIELLO LOREDANA

237

CARTELLINO COSIMO DAMIANO

173

SPINELLI CRISTINA

149

SBANO LUCIA

139

CAVALLETTO PAOLA

116

LIMARDO COSIMO

72

FARASO ANNUNZIATA

63

MARIOTTO LUCA

28

 

POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE

RIZZUTI ERALDO

1.326

PUZO MARIANNA

1.048

GAMBARDELLA ALFONSO

791

FANIZZI MIRCO

774

LEONE VITTORIA

766

DI SALVO MARCO

631

LUPI FEDERICA

601

CIANCETTA DIEGO AMEDEO

542

AVAGNINA LUCA

431

ACQUAVIVA KATIA

311

DE PASCALIS MARIA CRISTINA

225

IANNEI GIOVANNI

215

TERRANA LAURA

208

AMATI APOLLONIA

192

BARBANO CARLO

82

 

CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE

DI STEFANO SIMONE

4.892

FLORINO EMMANUELA

1.389

PAGLIARICCIO CLAUDIA

680

CATALANO LUIGI

491

CAVALIERO LAURA

452

TANDOI RAFFAELLA

436

IORIO VINCENZO

336

LECCISO FELICE

282

DI SALVO PIERFRANCESCO

252

TESORIERO GIUSEPPINA

237

LAVEGLIA ANTONINO

190

PICICCI LUCIA

155

DE FALCO CIRA

152

POCCHIA ANTONIO

76

 

PARTITO PIRATA

DI LIBERTO LUIGI

725

CUOMO ROSARIA

518

BARGU CRISTINA DIANA

401

TALARICO ROSARIA

327

SOMMA EMMANUELE

249

ZINGARELLI FELICE

221

CALCAGNO STEFANIA

188

GUBELLO LUIGI

181

BONANNO SARA

87

AMICI MONICA

79

PINASSI MICHELE

77

CAPPELLETTI LUCA

56

DEL SOLDATO FLAVIO

37

 

FORZA NUOVA

FIORE ROBERTO

1.390

FENIELLO ALESSIO

451

CARLUCCI DOMENICO

272

D'UVA GIUSTINO

264

LEUZZI ALESSANDRA

257

MAZZA GERARDOVITOMARIA DETTO GERARDO

248

ORONZO CATERINA

194

PACELLA SALVATORE

178

DI LELLA KATIA

161

ZUMBO MARGHERITA ANTONIA

143

DAMIANI REBECCA

109

DIANA ROBERTA

97

FAZZARI ANGELO FRANCESCO

94

SACCO VINCENZO

85

CANTONE TERESA

45

TUMMOLO MICHELINA

34

PRENCIPE GIUSEPPE

27

AUGELLO ALESSIA

21


© RIPRODUZIONE RISERVATA


ALTRE NOTIZIE

    Abruzzoweb sponsor
    Abruzzoweb sponsor
SPECIALE
TERREMOTO E RICOSTRUZIONE
TERREMOTO E RICOSTRUZIONE, SPECIALE ABRUZZO
L'AQUILA CHE RIPARTE
TERREMOTO E RICOSTRUZIONE, L'AQUILA CHE RIPARTE
SOCIAL NETWORK
SERENA MENTE
  • Abruzzoweb sponsor
    Abruzzoweb sponsor
 BELLE D'ABRUZZO
  • Belle d'Abruzzo
  • Belle d'Abruzzo
  • Belle d'Abruzzo
  • Belle d'Abruzzo
  • Belle d'Abruzzo
  • Belle d'Abruzzo
Radio L'Aquila 1
»   Ariete
»   Toro
»   Gemelli
»   Cancro
»   Leone
»   Vergine
»   Bilancia
»   Scorpione
»   Sagittario
»   Capricorno
»   Acquario
»   Pesci
FEEDS RSS
Feed Rss AbruzzoWeb
PERSONAGGI
AbruzzoGreen
LE ALTRE NOTIZIE DI OGGI
LE NOTIZIE DI IERI
ARCHIVIO
 CONTATTA LA REDAZIONE 2003- 2019 Enfasi srl
INFORMAZIONI COMMERCIALI .
Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli

La redazione può essere contattata al


Politica d'uso dei Cookies su AbruzzoWeb

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione potranno segnalarcelo contattando la redazione.
Powered by Digital Communication  -  Developed by MA-NO
 
X

Questo sito utilizza dei cookie per monitorare e personalizzare l'esperienza di navigazione degli utenti. Continuando a navigare si autorizza l'utilizzo dei cookie su questo sito.
Per avere più informazioni o modificare le impostazioni sui cookie clicca qui