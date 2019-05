EUROPEE: LE PREFERENZE LISTA PER LISTA DELLA CIRCOSCRIZIONE MERIDIONALE

L'AQUILA - Lega primo partito, crollo del Movimento cinque stelle, che però al Sud primeggia, e recupero del Partito democratico, che supera i grillini.

Questa l'istantanea che esce dal voto per il rinnovo del Parlamento europeo, che a scrutinio ultimato fa registrate il Carroccio al 34,33 per cento, l'alleato di governo al 17,08 e il Pd al 22,69.

Ma nella circoscrizione meridionale, di cui l'Abruzzo fa parte insieme a Molise, Puglia, Basilicata, Campania e Calabria, il risultato è in controtendenza: Movimento cinque stelle 29,16, Lega 23,46, Pd 17,85, Forza Italia 12,28, Fratelli d'Italia 7,56, +Europa 3,14.

In Abruzzo la Lega vola al 35,31 per cento, il Movimento cinque stelle tiene con il 22,44 e il Pd resta fermo al 16,96 per cento.

Di seguito tutte le preferenze, lista per lista, della circoscrizione meridionale.

MOVIMENTO 5 STELLE

GEMMA CHIARA MARIA 85.943 FERRARA LAURA 77.696 PEDICINI PIERNICOLA 58.058 D'AMATO ROSA 38.495 ADINOLFI ISABELLA DETTA ISA 37.302 FURORE MARIO 31.925 RANIERI GIANLUCA 27.799 DE GIGLIO ALBERTO CLAUDIO 26.063 NAPOLITANO LUIGI 24.109 PELUSO MARIANO 23.310 DELLA VALLE DANILO 21.149 FARINA ENRICO 20.384 GENTILE STEFANIA 19.146 DI NINO VALERIA 18.199 AVALLONE VITO 18.120 DI MATTEO ANTIMINA 13.996 RESCIGNO MICHELA 11.908 PULPITO FRANCA 8.695

LEGA SALVINI PREMIER

SALVINI MATTEO 354.028 CASANOVA MASSIMO 65.195 CAROPPO ANDREA 50.623 VUOLO LUCIA 41.661 GRANT VALENTINO 36.410 SOFO VINCENZO 32.040 DE BLASIS ELISABETTA 26.500 TOMMASETTI AURELIO 25.794 SAPIGNOLI SIMONA 20.891 CERRELLI GIANCARLO 19.238 ANTELMI ILARIA 18.158 LELLA ANTONELLA 17.286 SGRO NADIA 11.490 D'ALOISIO ANTONELLO 10.385 PORPIGLIA FRANCESCA ANASTASIA 10.340 CALDERANO DANIELA 9.313 STAINE EMMA 9.162 PETRONI LUIGI ANTONIO 6.770

PARTITO DEMOCRATICO

ROBERTI FRANCO 148.708 FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI 83.134 COZZOLINO ANDREA 81.089 PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA 78.820 GENTILE ELENA 78.404 CAPUTO NICOLA 73.359 PAOLUCCI MASSIMO 58.438 CERRONI CATERINA 34.718 PETRONE ANNA 34.306 STOMEO IVAN 30.186 IACUCCI FRANCESCO ANTONIO 23.478 NUCERA LUCIA ANITA IN MAISANO 22.668 BALLO GERARTA DETTA GERI 21.034 MARRO ANNA 18.952 BRIENZA NICOLA 11.458 KECHOUD LEILA DETTA LEILA 9.317 VERDOLIVA MARIELLA 7.179 PICCIRILLI EDUARDO MARIA 6.240

FORZA ITALIA

BERLUSCONI SILVIO 186.909 PATRICIELLO ALDO 83.236 MARTUSCIELLO FULVIO 47.042 CESA LORENZO 42.182 MATERA BARBARA 35.833 SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO 25.351 MAGLIOCCA GIORGIO 21.610 PEDA' GIUSEPPE 21.018 CALIGIURI FULVIA MICHELA 20.304 CHIUSOLO MARIAGRAZIA DETTA MOLLY 18.907 MUSSOLINI ALESSANDRA 16.999 PECCHIA ANTONIETTA DETTA ANTONELLA 12.039 DE DONATO BEATRICE 8.828 D'ANTINI FILOMENA DETTA MENA 8.061 DI SALVATORE PAOLA 7.642 ILARDI ANTONIO 4.494 CICCOPIEDI LEONARDO 2.514 BELLAME CARMELA DETTA CARMEN 1.800

FRATELLI D’ITALIA

MELONI GIORGIA 128.124 FITTO RAFFAELE 87.542 NESCI DENIS DOMENICO DETTO DENIS 51.651 RESCIGNO CARMELA 43.227 MUSSOLINI CAIO GIULIO CESARE DETTO CAIO 21.488 GEMMATO MARCELLO 16.205 MELE STELLA 15.505 TOZZI UGO 13.630 AVERSA ROSARIO ACHILLE DETTO ROCCO 12.508 RONGHI SALVATORE 11.059 QUAGLIERI MARIO 6.672 LAGROTTA MARIA ROSARIA 5.747 TISCI ANTONIO 5.195 VINCI LUCREZIA 4.998 LETIZIA MARIA 4.914 GENTILE ISABELLA 3.315 D'URBANO MARGHERITA 2.845 SICILIANO ALESSANDRA 367

+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA

ABBATICCHIO MICHELE DETTO ABBA 27.457 PISICCHIO ALFONSINO 21.033 RUSSO SIMONA 16.866 PASQUINO RAIMONDO 14.221 DI PALMA NICOLA 10.703 SENATORE ALESSANDRA 7.803 GALTIERI FRANCESCO 5.667 DEL NEGRO SERENA 3.729 ADESSO RAFFAELLO 3.205 AIUTO DANIELA 3.010 MONTICELLI LUCIANO 2.809 STOMEO ELEONORA DETTA CLAUDIA 2.303 MANZI SILVJA 2.233 FASULO ROSSELLA 1.445 DI LORENZO LOREDANA 1.309 GADOLA ARNALDO 932 MANCIERO LUCIA 771 DE ANDREIS MARCO 415

LA SINISTRA

FORENZA ELEONORA 24.389 NATALICCHIO PAOLA 11.945 FUCITO ALESSANDRO DETTO SANDRO 9.752 CACCIATORE FORTUNATO MARIA 6.490 FABBRIS GIOVANNI 5.945 CAPUANO NICOLA 3.866 BEVILACQUA PIETRO 3.755 PESCE FRANCESCA 3.505 PANDOLFI LUIGI 2.926 FERRI SARA 2.549 ARRICALE MICHELA 2.197 ARCURI VIOLETTA DETTA VIOLA 2.092 DELL'ANNA LIVIA DETTA JESSICA 1.582 AMALFI CIRO 1.410 PALLADINO MARCO 1.271 PERRONE PATRIZIA 1.243 LUONGO ANTONIO 1.242 PALIERI IVANA 813

EUROPA VERDE

BALDO ELIANA 7.143 ESPOSITO LUIGI 4.811 AMODEO ORLANDO 3.458 BARBARO GIUSEPPE 3.027 TRIMARCHI EMANUELA 2.676 ALOISI CROCIFISSO 2.425 LACICERCHIA GIUSEPPE 2.303 VENTURA GIUSEPPE 1.909 STARACE INNOCENZA ANNA 1.359 FASANO ASCENZA LOREDANA DETTA LOREDANA MARANGOLO 1.146 POLLINZI FILOMENA DETTA FILLY 1.128 COLACICCO ADRIANA 960 CHIAIA EMMA 938 VOTANO VALERIA 920 GIORDANO VINCENZO 724 PENDENZA MAURIZIO 563 FARINARO GIULIANA 349 QUARTARONE FRANCESCO 45

PARTITO COMUNISTA

RIZZO MARCO 5.688 VERARDI MARIANGELA 1.030 BERGAMINI LAURA 915 MUSTILLO ALESSANDRO 749 ADAMO FRANCESCO 570 MOSAICO PALMO ANTONINO 414 AQUINO DOMENICO 321 BASTONE GIOVANNINA 312 NENNA GENNARO 230 PANO ROBERTO 221 CATELLO SALVATORE 178 GIANNINI DANIELA 168 STEFANI SILVIA 116 SATTEL INGRID 115 BERNARDINI ALDO 96 D'ANTONI ELEONORA 71 BIANCINI LAURA 64 FIRMANI LUCIA 54

PARTITO ANIMALISTA

CERIELLO CRISTIANO 1.607 CAMPANA ISABELLA 957 BRUNO ANNUNZIATA 638 MONTORO ALBERTO 439 BOTTA VINCENZO 418 RINALDINI DANIELA 283 ZANIN LUISANTONIO 161 RAVICINI ANNA TONIA 141 MUSACCHIO ALBERTO 133

POPOLARI PER L’ITALIA

MAURO MARIO WALTER 8.803 COVINO ELVIO 1.908 SPIAGGIA CARMINE 1.837 ARBIA SILVANA 1.833 BONDESAN GIOVANBATTISTA 1.054 MORELLI GIUSEPPE 501 ESPOSITO FRANCA ROSARIA 455 CIRIANI ANNA 370 AUFIERO FRANCO 272 TOMACIELLO LOREDANA 237 CARTELLINO COSIMO DAMIANO 173 SPINELLI CRISTINA 149 SBANO LUCIA 139 CAVALLETTO PAOLA 116 LIMARDO COSIMO 72 FARASO ANNUNZIATA 63 MARIOTTO LUCA 28

POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE

RIZZUTI ERALDO 1.326 PUZO MARIANNA 1.048 GAMBARDELLA ALFONSO 791 FANIZZI MIRCO 774 LEONE VITTORIA 766 DI SALVO MARCO 631 LUPI FEDERICA 601 CIANCETTA DIEGO AMEDEO 542 AVAGNINA LUCA 431 ACQUAVIVA KATIA 311 DE PASCALIS MARIA CRISTINA 225 IANNEI GIOVANNI 215 TERRANA LAURA 208 AMATI APOLLONIA 192 BARBANO CARLO 82

CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE

DI STEFANO SIMONE 4.892 FLORINO EMMANUELA 1.389 PAGLIARICCIO CLAUDIA 680 CATALANO LUIGI 491 CAVALIERO LAURA 452 TANDOI RAFFAELLA 436 IORIO VINCENZO 336 LECCISO FELICE 282 DI SALVO PIERFRANCESCO 252 TESORIERO GIUSEPPINA 237 LAVEGLIA ANTONINO 190 PICICCI LUCIA 155 DE FALCO CIRA 152 POCCHIA ANTONIO 76

PARTITO PIRATA

DI LIBERTO LUIGI 725 CUOMO ROSARIA 518 BARGU CRISTINA DIANA 401 TALARICO ROSARIA 327 SOMMA EMMANUELE 249 ZINGARELLI FELICE 221 CALCAGNO STEFANIA 188 GUBELLO LUIGI 181 BONANNO SARA 87 AMICI MONICA 79 PINASSI MICHELE 77 CAPPELLETTI LUCA 56 DEL SOLDATO FLAVIO 37

FORZA NUOVA