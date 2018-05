TURISMO: L'ABRUZZO GUARDA ALLA CROAZIA,

BANDO PER SERVIZIO TRASPORTO MARITTIMO

Pubblicazione: 05 maggio 2018 alle ore 16:28

PESCARA - "Presentiamo una fondamentale iniziativa progettuale, per consentire alla regione Abruzzo capacità di raggiungimento dell'altra parte dell'Adriatico e viceversa".

Così il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso, in conferenza stampa a Pescara, ha presentato il nuovo bando che vedrà la Regione Abruzzo assumere il ruolo di stazione appaltante, per l'espletamento della gara europea, a procedura aperta, per l'affidamento dei servizi di trasporto marittimo tra l'Abruzzo e la Croazia, con promo-commercializzazione del "Brand Abruzzo" a bordo e a terra nei mercati di riferimento, da prestarsi per la linea marittima internazionale Abruzzo-Croazia, attraverso i porti abruzzesi di Pescara-Ortona e il porto croato di Spalato.

"Sui porti abruzzesi abbiamo messo in campo una grande campagna di finanziamenti e investimenti infrastrutturali e serviva questo ulteriore di passaggio, mai determinato prima in Abruzzo, di attivazione di collegamenti navali con finalità di promozione turistica - ha proseguito D'Alfonso - Il bando prevede un contributo di 800 mila euro l'anno che assegneremo a seguito di gara, l'operatore economico potrà scegliere se puntare sul porto di Pescara o su quello di Ortona, e la sfida è quella di ottenere una copertura contrattuale triennale che avrà inizio a partire dal 2019".

Il presidente della giunta regionale ha sottolineato che "ogni euro investito nell'economia del mare produce una ricaduta di tre euro aggiuntivi", ha ricordato come sia stato fatto "un grande lavoro sui servizi aeroportuali" e ha affermato che "adesso stiamo lanciando lo stesso tipo di politiche, con finalità turistiche e di promozione del 'Brand Abruzzo', attraverso la via del mare, valorizzando le capacità che l'Abruzzo può mettere in campo attraverso i porti di Pescara e Ortona".