TURISMO: FEBBO, INTESA GOVERNO PER RAFFORZARE BRAND ITALIA

Pubblicazione: 12 dicembre 2019 alle ore 09:35

PESCARA- "Favorire e incrementare un maggiore raccordo tra Regioni, Enit e ministero, organizzare in maniera unitaria le varie attività di promozione all'estero del turismo italiano, condividere i progetti di sviluppo e quindi dare impulso concreto per incrementare le presenze dei turisti in Italia e in Abruzzo".

Questi gli argomenti principali affrontati ieri durante la Commissione Turismo e Industria Alberghiera a Roma, presso la sede Enit, presieduta dall'assessore della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, in qualità di Coordinatore della Commissione Turismo.

"Al Tavolo - spiega Febbo - era presente il sottosegretario al Turismo, Lorenza Bonaccorsi, con cui abbiamo ribadito come sia vitale e strategico il raccordo unitario tra le Regioni, l'Enit e il ministero alla Cultura e Turismo. Al sottosegretario abbiamo ribadito come sia fondamentale lavorare e programmare le politiche turistiche in maniera unitaria soprattutto con il Governo centrale. Infatti, durante i lavori è stato illustrato e condiviso il piano strategico 2020 e le linee guida di marketing e promozione per il rilancio dell'Italia turistica nel mondo. Gli obiettivi dei prossimi mesi del coordinamento saranno le attività promozionali, la segmentazione dei mercati e le campagne internazionali. Infine, sono state definite le procedure di trasferimento a Enit, d'accordo con il ministero, delle piattaforme digitali predisposte dal Coordinamento interregionale ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile, accessibile e innovativo. L'Abruzzo - conclude Febbo - ha un potenziale enorme e nei prossimi mesi lavoreremo per sviluppare i progetti già incardinati, come la nuova Campagna di Promozione, riforma della governance, sviluppo delle infrastrutture in montagna, ampliamento delle piste ciclabili, Expo 2020 e tutti quei programmi capaci di far crescere il nostro turismo".