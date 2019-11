TURISMO, ELETTO IL NUOVO CDA DI ABRUZZO INNOVAZIONE

Pubblicazione: 30 novembre 2019 alle ore 10:29

CASTEL DI SANGRO - Un nuovo consiglio di amministrazione, il rafforzamento della compagine sociale con l’ingresso di otto Destination management company (Dmc) e di quattro Gruppi di azione locale (Gal) e la definizione di una squadra ancora più rappresentativa e competitiva.

Si apre una nuova stagione per il “cervello” dell’innovazione turistica regionale.

L’assemblea dei soci di Abruzzo Innovazione Turismo, società consortile a responsabilità limitata, soggetto gestore del Polo di innovazione per il turismo e della Pmc Abruzzo (Product management company), ha infatti eletto il nuovo cda. Ne fanno parte Dario Colecchi, Giammarco Giovannelli, Giuseppe Delli Compagni, Lido Legnini e Tiziano Teti.

“Si tratta di un passaggio strategico e per certi versi storico – ha spiegato il presidente di Abruzzo Innovazione Turismo, Dario Colecchi – per la prima volta gli operatori turistici della montagna, quelli della costa, i Gal che hanno il compito di promuovere lo sviluppo rurale e le Dmc che si occupano del marketing territoriale, hanno accettato di impegnarsi in una sfida comune. Mettiamo insieme competenze, esperienze, risorse e progetti e dotiamo l’Abruzzo di uno strumento tecnico che si candida ad essere il braccio operativo della Regione Abruzzo. L’assessore Febbo nei mesi scorsi ci ha chiesto un cambio di passo e una rinnovata responsabilità – ha aggiunto il presidente Colecchi – la nostra risposta è questa. Insieme saremo altamente competitivi per garantire un approccio sistemico e industriale in grado di innovare davvero questo comparto”.

In questi anni, Abruzzo InnovaTur ha permesso alle imprese di accedere ed utilizzare tutti gli asset, le piattaforme e le reti tecnologiche del Polo. Tra queste il Dms (Destination management system) che è l’archivio unico centralizzato di dati, informazioni e offerte turistiche, comprese le funzionalità di booking di servizi ricettivi complementari.

Poi il Libro Bianco realizzato dalla MCArchitects Mario Cucinella di Bologna per la definizione di linee guida, modelli innovativi e strumenti replicabili di rigenerazione territoriale e urbana. Senza dimenticare il progetto pilota di Piattaforma di investimento come modello finanziario di supporto per gli investimenti per lo sviluppo turistico sostenibile.

Inoltre, Abruzzo InnovaTur svolge attività di assistenza tecnica per l’attivazione del Cis Abruzzo; alla Regione per la realizzazione delle attività ricomprese nell’accordo di programma tra Mibact e Regione Abruzzo, quest’ultima in qualità di capofila della Commissione Speciale Turismo e Industria Alberghiera; per il Dms regionale a Veneto Innovazione spa, società in house della Regione del Veneto che promuove e sviluppa la ricerca e l’innovazione; per i Distretti Turistici Gran Sasso e Majella Madre.