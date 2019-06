TURISMO: CONVEGNO DMC MARSICA, FEBBO ''PARTE DA QUI NUOVA SFIDA''

Pubblicazione: 20 giugno 2019 alle ore 14:33

AVEZZANO - Cresce di anno in anno la vocazione turistica della Marsica e la sfida è entrare nei grandi canali del mercato nazionale e internazionale.

È quanto emerso al convegno organizzato dalla Dmc Marsica ad Avezzano al quale ha preso parte l'assessore al Turismo Mauro Febbo.

"Questo territorio in tema di turismo potrebbe rappresentare un valore aggiunto per l'Abruzzo - ha detto l'assessore ai tanti amministratori locali presenti al convegno -, anche in ragione dei grandi progressi che il movimento turistico ha fatto negli ultimi anni. E' chiaro - ha aggiunto l'assessore - che la nuova offerta turistica che proviene dalla Marsica può avere successo solo che si coordina con l'offerta dell'intera regione. Mi sembra che la Dmc in questi anni abbia fatto questo, se è vero che le collaborazioni con le altre Dmc e con la Pmc sono all'ordine del giorno".

La giornata di confronto promossa dalla Dmc Marsica ha permesso di fare il punto sul lavoro portato sul territorio partito dal 2015. Iniziative importanti sono state prese in tema di beni archeologici, settore nel quale la Marsica può collocare sul mercato turistico prodotti di qualità da Alba Fucens al Castello di Celano, e nel settore della promozione tra aziende operanti nel turismo.

"Questo nuovo impulso in tema di turismo che proviene dalla Marsica - ha concluso Febbo - porta a rivedere la geografia delle destinazioni turistiche locali, nell'ambito naturalmente di una strategia condivisa a livello regionale da tutti gli attori".