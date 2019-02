TURISMO: B&B E REGISTRAZIONE, DIPARTIMENTO CHIARISCE DELIBERA

Pubblicazione: 21 febbraio 2019 alle ore 16:53

PESCARA - "La Deliberazione di Giunta regionale n. 1060/2018 non prevede la trasformazione dei Bed & Breakfast in esercizi di impresa, ma include le attività di B&Btra quelle soggette a Notifica ai fini della registrazione prescritta dal Regolamento CE/852/2004".

È quanto si legge in una nota con cui il Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione Abruzzo rispondere alla preoccupazione manifestata da alcuni titolari di Bed & Breakfast abruzzesi.

"La Regione Abruzzo, analogamente a quanto già disciplinato in altre regioni per i B&B non imprenditoriali, unica tipologia prevista nella nostra normativa, in attuazione dell'Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010 - spiega la nota - ha previsto l'obbligo di registrazione per tali attività nonché la conoscenza generale delle norme di igiene, supportata da adeguata formazione di base, da parte degli operatori e la predisposizione di un documento di autocontrollo semplificato. La registrazione avviene mediante presentazione del Modello NiAS (Notifica ai fini della registrazione) al Suap territorialmente competente che lo trasmette alla Asl, allo scopo di consentire all'autorità sanitaria di conoscere la localizzazione e la tipologia di attività, per l'organizzazione dei prescritti controlli. L'attestato viene rilasciato in esito a un corso di formazione base di n. 5 ore in merito alle corrette prassi di sicurezza alimentare, organizzato dai Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (Sian) dei Dipartimenti di prevenzione delle Asl ovvero dalle Associazioni di categoria, previo riconoscimento ai sensi della DGR 463/2007".

"Il possesso di specifici titoli di studio indicati nella richiamata DGR 463/2007 - prosegue la nota del Dipartimento - esonera dalla frequenza di tali corsi; in tal caso è necessario rivolgersi direttamente al Sian. Non è prescritta alcuna modifica strutturale della cucina. L'atto approvato fornisce gli indirizzi regionali definiti e concordati tra i competenti Servizi regionali del Dipartimento per la Salute e il Welfare e del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio, prevedendo un'applicazione omogenea su tutto il territorio regionale della normativa e superando le diverse modalità con cui hanno operato i Suap in assenza di un indirizzo regionale".

"Si tratta di un atto dovuto anche in seguito ai controlli effettuati sui B&B dalle autorità preposte nella stagione estiva 2018 che hanno comportato l'applicazione di pesanti sanzioni a loro carico. L'atto di indirizzo - aggiunge la nota - è diretto a tutelare i B&B, attraverso l'individuazione di regole certe per l'esercizio dell'attività e a garantire una maggiore tutela dei turisti. La DGR 1060/2018 è stata approvata in seguito a un percorso di condivisione che ha visto il coinvolgimento delle strutture regionali, dei referenti del gruppo regionale dei Suap per l'aggiornamento della modulistica unica regionale concernente il modello NiAS, nonché dell'Assessorato regionale che ha avuto interlocuzioni sia con l'Associazione Abruzzobnb, in rappresentanza di molti B&B regionali, sia con gli operatori presenti nell'incontro pubblico tenutosi a Teramo nel novembre 2018. La struttura regionale, come di consueto, è a disposizione per ogni ulteriore approfondimento e chiarimento".