TURISMO : AL VIA PRIMO GIUGNO STAGIONE SPIAGGIA LIBERA PER CANI DI GIULIANOVA

Pubblicazione: 26 maggio 2019 alle ore 16:01

GIULIANOVA - Fervono i preparativi per la riapertura, il primo giugno, di Unica beach, in via LungoMare Zara di Giulianova, la spiaggia "per cani" più grande in Abruzzo,

Sono molte le novità , a partire dall'ingresso realizzato interamente dallo staff e la cui maestosità lo ha fatto definire sui social come "hollywoodiano". Le sue foto e i video del momento in cui è stato montato, hanno avuto moltissime condivisioni e sono già molti i cani che vengono portati per fotografarli vicino alle colonne coloratissime e sotto la scritta di Unica beach.

E' il caso ad esempio di Junior, pastore abruzzese di L'Aquila , il primo selfie di una lunga serie pubblicata sui profili fb.

"Ma non ci siamo fermati all'ingresso - spiegano gli organizzatori - , è in corso d'opera infatti un'area Relax attrezzata per giochi e divertimento dei cani, tanto grande da poter scegliere, a seconda delle necessità, di suddividerla in altre aree distinte. Insomma è una spiaggia tutta da scoprire e darà questa possibilità ai visitatori che vorranno partecipare all'Aperi Dog di apertura, aperitivo a base di alimento naturale per cani , stuzzicherie e bevande per i loro accompagnatori umani".

Testimonial dell'inaugurazione il falconiere Giovanni Granati, in arte Falcong, nonchè Wild Man della rubrica dell'Arca di Noè del TG5.