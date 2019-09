TUMORI: ''RACE FORT THE CURE'', PESCARA SI COLORA DI ROSA

Pubblicazione: 12 settembre 2019 alle ore 19:56

PESCARA - Dal 20 al 22 settembre Komen Italia animerà Piazza della Rinascita a Pescara con il "Villaggio della Salute della Donna" con attività dedicate alla tutela della salute femminile a tutto tondo, e colorerà le vie del centro città di rosa con la prima edizione abruzzese della "Race for the Cure", una gara competitiva e non competitiva di 5 km ed una passeggiata di 2 chilometri aperta a tutta la famiglia.

Domani 13 settembre, alle 10.30, nella Sala Corradino d’Ascanio del Consiglio regionale dell’Abruzzo in Piazza Unione 13 a Pescara, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della prima edizione della "Race for the Cure Pescara 2019".

Parteciperanno il presidente di Komen Italia e direttore del Centro Integrato di Senologia del Policlinico Gemelli il professor Riccardo Masetti, il presidente della Giunta regionale dell’Abruzzo Marco Marsilio, l’assessore allo Sport della Regione Abruzzo Guido Liris, il sindaco di Pescara Carlo Masci, l’assessore allo Sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli, l’assessore al Turismo del Comune di Pescara Alfredo Cremonese, il direttore generale della Fondazione Johnson & Johnson Barbara Saba, la responsabile del reparto di Radiologia Senologica dell’Ospedale "G. Bernabeo" di Ortona e referente Screening mammografico Asl Lanciano-Vasto-Chieti- Ortona, la dottoressa Marzia Muzi, il coordinatore dell’atletica Uisp Abruzzo e Molise Alberico Di Cecco, la presidente del Comitato regionale Abruzzo di Komen Italia Isabella Marianacci e la giornalista Monica Di Pillo.