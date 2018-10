TUMORI: A PESCARA CAROVANA PREVENZIONE DI KOMEN E EVENTO MUSEO COLONNA

Pubblicazione: 24 ottobre 2018 alle ore 17:44

PESCARA - Ottobre è il mese della prevenzione dei tumori del seno, a Pescara sosterà giovedì 25 e venerdì 26 la Carovana della prevenzione di Komen Italia, programma itinerante promosso insieme a Fondazione Policlinico Universitario "A. Gemelli Irccs".

Nelle tre unità mobili ad alta tecnologia della Carovana, dalle 9 alle 16,30, visite ed esami diagnostici per la prevenzione dei tumori del seno, dei tumori ginecologici, percorsi di prevenzione primaria.

L'iniziativa è riservata a donne non inserite nelle liste di screening della Regione Abruzzo.

La Carovana ha ricevuto la Medaglia del presidente della Repubblica, il patrocinio del ministero della Salute, di numerosi Comuni e il sostegno di partner aziendali. ù

Da ottobre 2017 ha effettuato 130 tappe in 12 regioni.

A Pescara sarà in piazza Monsignor Italo Febo, nel quartiere San Donato, in collaborazione con la Caritas.

Altra iniziativa di Komen l'evento di sensibilizzazione e fundraising venerdì 26 al Museo Colonna, dove debutta il neo costituito Comitato regionale.

Alle 18 incontro su "L'arte della prevenzione", organizzato dal "Gruppo 4" nell'ambito della rassegna "Arte&Donna".

Intervengono Riccardo Masetti, presidente di Komen Italia e direttore del Centro integrato di Senologia della Fondazione Policlinico Universitario "Gemelli- Irccs" di Roma, Rena Saluppo, presidente associazione "Gruppo 4 Postmoderno Liquido", Nicoletta Agostini, referente del corso di Arte per la Terapia dell'Accademia di Belle Arti di Roma.

Modera Roberto Chinzari, giornalista Tg1.

L'opera "Persistenze" di Rena Saluppo sarà donata dal Gruppo 4, con ricavato devoluto a Komen Italia per progetti dedicati alla salute femminile in Abruzzo.

Komen Italia a sua volta donerà il quadro all' unità operativa complessa di Chirurgia Generale a indirizzo Senologico dell'ospedale "Bernabeo" di Ortona (Chieti), per avviare una fattiva collaborazione a supporto delle "Donne in Rosa" d'Abruzzo.