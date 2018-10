TUMORE AL SENO: NASCE COMITATO KOMEN ABRUZZO, ''TUTELARE E GARANTIRE LA SALUTE DELLE DONNE''

Pubblicazione: 27 ottobre 2018 alle ore 08:56

PESCARA - Si è svolta ieri 26 ottobre presso il Museo Vittorio Colonna a Pescara, la presentazione del comitato abruzzese Komen Italia.

L’evento intitolato #lartedellaprevenzione organizzato dal “Gruppo 4 Postmoderno Liquido” nell’ambito della Rassegna “Arte e donna” moderato da Roberto Chinzari giornalista Tg1, ha visto tra i relatori il professor Riccardo Masetti, presidente Komen Italia e direttore del Centro integrato di senologia Policlinico Universitario A. Gemelli–Irccsdi Roma che ha presentato la fondazione no profit Komen.

La fondazione è nata negli Stati Uniti nel 1982 da Nancy G. Brinker dopo la morte della sorella Susan G. Komen scomparsa all’età di 36 anni a causa di un tumore al seno.

Nancy promise a Susan che avrebbe posto fine alla vergogna, al dolore e alla mancanza di speranze provocati dalla malattia, e grazie alla sua determinazione riuscì a sensibilizzare l’opinione pubblica espandendo il suo progetto oltre oceano.

Nel maggio del 2000 la Komen arrivò in Italia, potendo vantare ad oggi circa 3.000 volontari in oltre 100 città italiane.

“Lo scopo del progetto è tutelare e garantire la salute delle donne, dando un’attenzione particolare ai tumori al seno purtroppo ancora molto diffusi con 54 mila nuovi casi l’anno - ha spiegato il dott. Masetti - attraverso la Race for the cure una mini maratona di 5km, le donne colpite da questo tumore scelgono di rendersi visibili indossando una maglietta rosa diventando così una testimonianza di guarigione. Con gli anni si è riusciti prima negli Stati Uniti e poi in Italia a cambiare il modo in cui questo problema viene affrontato rompendo la paura, il silenzio e a volte la vergogna, rendendola una malattia di cui si parla facendo prevenzione e diagnosi precoce”.

Sono 320 i progetti svolti da komen Italia, 421 quelli sostenuti economicamente e oltre 15 milioni di euro investiti in progetti a sostegno di tutte quelle donne colpite da questa terribile malattia.

Tra i relatori presenti anche Nicoletta Agostini, referente del corso di arte per la terapia dell’Accademia di Belle Arti di Roma.

“Il nostro lavoro ormai iniziato da 2 anni è basato sull’idea di aiutare le donne colpite da tumore a riprendere la loro vita in mano. L’arte - afferma La Agostini - innesta un processo di autoguarigione attingendo a quelle che sono le parti sane, le risorse di ogni singola persona. Le tecniche acquisite consentono a queste donne di rielaborare i vissuti, sentendosi accolte e istaurando così un grande rapporto di solidarietà tra di loro. Spesso quella condizione di solitudine che ognuno di loro prova durante la malattia, viene superata da questa rete sociale, che per alcune prosegue anche oltre. Non è un caso che molte di loro continuino il percorso, scoprendo uno spazio personale che mai si erano concesse prima”.

La presentazione del comitato abruzzese Komen Italia capitanato dalla neo presidente Isabella Marinacci, ha dato il via a quella che sarà l’organizzazione dell’evento di punta della fondazione: la Race for the cure nella città di Pescara il 22 settembre 2019.

Un evento importantissimo, simbolo della Susan G. Komen.

Durante la serata è stata inoltre donata l’opera intitolata “Presistenze” dell’artista Rena Saluppo del “Gruppo4 Postmoderno Liquido” per realizzare un’attività di fundraising il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Komen italia per progetti dedicati alla salute femminile in Abruzzo.

Komen Italia a sua volta ha scelto di donare il quadro all’ U.O.C. Chirurgia generale ad indirizzo Senologico dell’ospedale G. Bernabeo di Ortona, come simbolo dell’inizio di una fattiva e costruttiva collaborazione a supporto delle “Donne in Rosa” d’Abruzzo.