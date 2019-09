TUMORE AL SENO: A PESCARA ''RACE FOR THE CURE'', PREVENZIONE E SPERANZA

PESCARA - Dal 20 al 22 settembre la Città di Pescara, per la prima volta, ospiterà la "Race for the Cure", la più grande manifestazione sportiva al mondo per la lotta ai tumori del seno, organizzata dall'Associazione Susan G. Komen Italia presieduta dal senologo di fama internazionale, Riccardo Masetti.

L'evento è stato presentato ieri mattina nella sede di Pescara della Regione Abruzzo.

Dal 2000 a oggi Komen Italia ha investito più di 17 milioni di euro in oltre 850 nuovi progetti per la salute delle donne. Sono attesi oltre 5 mila partecipanti.

"Si tratta di una manifestazione importante che ha un obiettivo nobile: sensibilizzare le donne alla prevenzione del seno - ha detto il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio - Oggi è fondamentale diffondere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce, e l'evento che si terrà a Pescara, grazie all'associazione Susan G. Komen Italia, presieduta dal senologo Riccardo Masetti, rappresenta un messaggio di incoraggiamento e di speranza alle tantissime donne che si stanno confrontando con la malattia".

Alla presentazione dell'evento, che si è tenuto nella sala Corradino D'Ascanio, ha partecipato anche l'assessore allo sport, Guido Quintino Liris, il quale ha sottolineato come "le manifestazioni sportive siano uno strumento efficace per la valorizzazione dei territori. E in questo caso - riferendosi all'evento "Race for the Cure" - ha un doppio valore: promozione e prevenzione".

"Oggi - ha concluso l'assessore Liris - la chiave di volta per ridurre i costi nella sanità è appunto la prevenzione, che aiuta a limitare la diffusione di malattie".

Testimonial dell'evento sono Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi.