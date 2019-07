TUA: D'ALESSANDRO, ''AL DI LA' DELLA PARATA, AFFRONTARE LE QUESTIONI SERIE''

Pubblicazione: 05 luglio 2019 alle ore 17:58

LANCIANO - “Al di là della parata, cosa di preciso hanno detto il presidente Marsilio, il suo delegato ai trasporti e in generale la maggioranza in Consiglio regionale sul futuro dei trasporti in Abruzzo? Sono preoccupato perché ci sono gigantesche questioni che non vengono affrontate, e in questo settore strategico per i cittadini abruzzesi si continua a rimanere al livello del folclore”: Lo dichiara Camillo D’Alessandro, deputato del Partito Democratico e già sottosegretario e consigliere in Regione Abruzzo con delega ai trasporti, commentando la presentazione del nuovo Cda di Tua, l’azienda regionale dei trasporti abruzzese.

D’Alessandro prosegue: “La più grande questione riguarda oggi le risorse. C’è un taglio sul fondo nazionale dedicato e se ne paventa uno ulteriore nella manovra di aggiustamento dei conti. Che cosa farebbe in tal caso la Regione Abruzzo? Individuerebbe risorse proprie o taglierebbe? In attesa delle risposte lanciamo l’allarme affinché i timori di oggi non diventino problemi ed emergenze domani”.