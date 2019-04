TSA: CRISTICCHI INCONTRA BIONDI E MARSILIO PER BILANCIO STAGIONE TEATRALE

Pubblicazione: 15 aprile 2019 alle ore 19:13

L'AQUILA - Il direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo Simone Cristicchi, ha incontrato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e il sindaco di L’Aquila Pierluigi Biondi per un saluto istituzionale e un primo bilancio sull’attività dell’Ente Teatrale Regionale.

Presenti la presidente dell’Ente Annalisa De Simone, la vicepresidente Rita Centofanti, il Consigliere Leonardo Bizzarri e il direttore amministrativo Giorgio Iraggi.

Grande apprezzamento è stato espresso per l’attività messa in campo in un territorio non certo senza problemi, come l’Abruzzo post sisma, che riporta risultati eccezionali per il numero di spettacoli rappresentati e per il numero di spettatori totalizzati.

A Cristicchi, sono andati i complimenti anche per l’importante ruolo di ambasciatore della prestigiosa istituzione culturale abruzzese che svolge nei tanti teatri italiani toccati dalla tournée di “Manuale di volo per uomo”, la nuova produzione del Tsa che in questi giorni è in cartellone nella Sala Umberto di Roma dove riceve ogni sera ovazioni e continui applausi a scena aperta.

Simone Cristicchi ha voluto donare al presidente Marsilio e al sindaco Biondi la locandina di uno dei primi spettacoli dell’allora Teatro Stabile dell’Aquila “L’uomo, la bestia e la virtù”, prodotto nella stagione 1964/1965, con l’augurio che "la grande storia che si è saputa scrivere in questo territorio, porti ad un futuro pieno di soddisfazioni per i nuovi traguardi".