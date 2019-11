TSA: BUTTAFUOCO E' IL NUOVO PRESIDENTE, GIUNTA REGIONALE HA RATIFICATO LA NOMINA

Pubblicazione: 11 novembre 2019 alle ore 14:00

L'AQUILA - Pietrangelo Buttafuoco è il nuovo presidente del Tsa (Teatro Stabile d’Abruzzo).

Il giornalista e scrittore siciliano, 56enne, prende il posto di Annalisa De Simone.

La nomina è stata ratificata nella seduta odierna della giunta regionale presieduta dal presidente Marco Marsilio.

"Abbiamo individuato e trovato la piena disponibilità di una persona di altissimo prestigio che contribuirà a dare all'Abruzzo una maggiore vetrina nazionale e internazionale e a riportare le scene abruzzesi al centro dell'attenzione come meritano - ha commentato il presidente Marsilio - Nell'ottica di una linea programmatica di rilancio culturale di questa città e dell'Abruzzo intero porgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo Presidente del Teatro Stabile d'Abruzzo che ringrazio per aver accettato l'incarico, peraltro a titolo gratuito. Ringrazio inoltre, Annalisa De Simone per il lavoro e la dedizione mostrata fin qui".