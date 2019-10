TROUPE RAI AGGREDITA: DI NICOLA (M5S), ''GRAVITA' INAUDITA''

Pubblicazione: 05 ottobre 2019 alle ore 19:31

ROMA - "Solidarietà alla troupe della Rai aggredita in Abruzzo. È di una gravità inaudita che ci sia qualcuno che cerca di impedire il diritto di cronaca. Le forze dell'ordine indagheranno sull'accaduto. I giornalisti del servizio pubblico devono poter continuare a svolgere il loro lavoro".

Così, in una nota, il vicepresidente della Commissione della Vigilanza Rai, Primo Di Nicola, del MoVimento 5 Stelle, in relazione all'aggressione avvenuta ai danni di una troupe della Rai in Abruzzo.