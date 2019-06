TRICOLORI FEMMINILI DI CICLISMO ABRUZZO, A UN MESE DALLA PARTENZA

Pubblicazione: 27 giugno 2019 alle ore 19:27

TERAMO - Trenta giorni e l’Abruzzo farà festa con il Tricolore.

Con la presentazione ufficiale di questa mattina presso la sala polifunzionale della Provincia di Teramo nella biblioteca provinciale è ufficialmente partito il conto alla rovescia per l’evento dell’anno del ciclismo femminile, ovvero i Campionati Italiani su strada in seno alla Federazione Ciclistica Italiana.

Si correrà a Notaresco e Castellalto domenica 28 luglio e l’organizzazione è curata dallo staff della ASD Vomano Bike “Marta Bastianelli”, con la famiglia De Patre in testa e tutti i collaboratori uniti in uno sforzo corale che porta nel Teramano l’importante rassegna tricolore che sarà valido anche come 12° Trofeo Ferrometal.

Tra di loro anche la beniamina di casa, la campionessa europea Marta Bastianelli, romana di nascita e abruzzese d’adozione (ha sposato l’ex professionista Roberto De Patre) che in conferenza stampa ha confermato la sua assenza dal Giro Rosa per risolvere le noie al ginocchio, promettendo però battaglia per i Campionati Italiani, una creatura che ella stessa ha contribuito a creare.

Due le gare in programma, una per le élite (che dall’anno prossimo saranno professioniste come gli uomini, una doverosa equiparazione da troppo tempo attesa) e una per le juniores.

Categoria, quella delle 17-18enni, che vede invece in Gaia Realini la portacolori abruzzese.