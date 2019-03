TRIBUNALE VASTO: SCIOPERO AVVOCATI, ''DIFENDERE AVAMPOSTO STRATEGICO''

Pubblicazione: 18 marzo 2019 alle ore 19:14

VASTO - Braccia incrociate degli avvocati a Vasto per l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore civile e penale per protestare contro la grave situazione in cui versa il tribunale a causa della carenza di personale amministrativo.

È stata l'occasione per gli avvocati per ritrovarsi in assemblea per una decisione forte presa dal Consiglio dell'ordine forense proclamando una giornata di sciopero.

Per il presidente dell'ordine degli avvocati del foro vastese Vittorio Melone "il Tribunale di Vasto rappresenta un avamposto strategico a tutela della legalità del nostro territorio per contrastare la criminalità. Abbiamo bisogno della sua sopravvivenza ma soprattutto sia messo nella condizioni di poter lavorare con il completamento a degli organici amministrativi".

È stato ricordato che la sostanziale eliminazione della pianta organica del personale amministrativo del Tribunale di Vasto, intervenuta nel dicembre 2016 a seguito della prevista chiusura dello stesso per la data del settembre 2018, sta determinando la impossibilità dell'avvicendamento di personale reso necessario dai pensionamenti intervenuti, nonostante la chiusura sia stata prorogata al 2021.

Pianta organica rinnovata e completata dal Consiglio Superiore della Magistratura per quanto attiene le posizioni dei magistrati a seguito della proroga intervenuta nella primavera del 2017, con l'adozione del cosiddetto 'decreto terremoto'.

Melone ha comunicato del recente incontro con il sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone con delega alla geografia giudiziaria che ha dato la sua disponibilità ad aprire un tavolo dell'Abruzzo anche con il nuovo governo regionale per discutere dei tribunali minori abruzzesi ancora aperti e operanti.

All'assemblea degli avvocati vastesi hanno partecipato e preso la parola il presidente del Tribunale Bruno Giangiacomo, il procuratore della Repubblica Giampiero Di Florio, il vice presidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo e l'onorevole Carmela Grippa (M5S).