TRIBUNALE DI VASTO: ANCHE MARSILIO IN PIAZZA A ROMA A PRESIDIO CONTRO CHIUSURA

Pubblicazione: 15 marzo 2019 alle ore 13:27

VASTO - È annunciata anche la presenza di Marco Marsilio, neo presidente della Regione Abruzzo, alla manifestazione in programma mercoledì 21 marzo a Roma, davanti al Ministero di Giustizia, in risposta alla chiamata alle armi dell'avvocato Angela Pennetta in difesa del Tribunale di Vasto.

"Il governatore Marsilio mi ha confermato la sua presenza al sit-in - dichiara l'avvocato vastese - al quale parteciperanno anche 28 sindaci del nostro territorio per la salvezza del tribunale di Vasto. La presenza a Roma di Marsilio rende la trasferta ancora più importante".

La partenza dei sindaci avverrà da Vasto dal piazzale del bus terminal, con un autobus messo a disposizione della penalista vastese promotrice dell'evento, e si concluderà in via Arenula all'ingresso del dicastero del ministro Bonafede.