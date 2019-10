TRENITALIA: SCONTI E NUOVI ABBONAMENTI, LE NOVITA' IN ABRUZZO

Pubblicazione: 25 ottobre 2019 alle ore 20:37

PESCARA - "Accogliamo con favore le iniziative che Trenitalia intende portare avanti anche nella nostra Regione per la valorizzazione dei servizi ferroviari regionali e di conseguenza implementare una mobilità più sostenibile".

Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Umberto D'Annuntiis, in merito al piano commerciale dei servizi ferroviari regionali promosso da Trenitalia in Abruzzo.

In particolare, Trenitalia ha pensato a una serie di attività, da proporre già in questa stagione autunnale per soddisfare la domanda e incrementare il carico medio dei treni nelle ore di minore affollamento.

"In forma sperimentale - osserva D'Annuntiis - saranno introdotte in particolare due nuove opportunità di viaggio: il primo 'Abbonamento plus 3/5 giorni' (titolo di viaggio nominativo valido per 3 o 5 giorni consecutivi con un numero illimitato di viaggi, sui treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia), il secondo 'Promo Viaggia con me' (offerta dedicata a tutti i possessori di abbonamento mensile, trimestrale o annuale regionale/sovra-regionale Trenitalia o integrato), che consente di viaggiare gratuitamente sui servizi del trasporto regionale Trenitalia per treni di classe pari o inferiore e per tratte differenti da quelle dell’abbonamento stesso, in compagnia di un viaggiatore munito di biglietto di corsa semplice a tariffa ordinaria, acquistato inserendo il codice abbonamento".

Inoltre, "è da mettere in evidenza che saranno introdotte una serie di offerte per valorizzare l’esperienza di viaggio in gruppo, promuovendo ad esempio i viaggi delle scolaresche con un abbonamento complessivo scontato del 20% con la gratuità di massimo due accompagnatori".

"In tal senso saranno distribuiti appositi cataloghi nei plessi scolastici nei pressi delle stazioni e delle fermate ferroviarie. Analoghe iniziative infine saranno dedicate anche ai gruppi scout e agli studenti Erasmus. Mirate e specifiche proposte volte ad incrementare l’offerta agli utenti attraverso un contenimento dei costi per gli stessi".