TRENI: LINEA VELOCE ROMA-L'AQUILA-PESCARA CONVEGNO E TAVOLO TECNICO CON AD RFI

Pubblicazione: 29 gennaio 2020 alle ore 15:39

AVEZZANO - Il Comitato MO.VE.TE. Abruzzo, nel ricordare che il prossimo sabato, primo febbraio si svolgerà presso il Castello Orsini-Colonna di Avezzano, alle ore 16, il convegno per la presentazione del progetto di prefattibilità della linea veloce Roma-L'Aquila-Pescara comunica che l’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana ha invitato il Comitato ad un tavolo tecnico.

Al convegno, come si legge in una nota del Comitato, sono stati invitati tutti i sindaci e i rappresentanti regionali e parlamentari abruzzesi. Reiteriamo l’invito anche a tutta la cittadinanza abruzzese a prender parte al convegno per conoscere il progetto finalizzato ad uscire dal medioevo ferroviario della nostra regione e per un suo rilancio socio economico.