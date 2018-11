TRE IPERMERCATI ABRUZZESI PASSANO A CONAD: ACCORDO PER CRESCERE SULL'ADRIATICO

Pubblicazione: 06 novembre 2018 alle ore 11:32

L'AQUILA - I due gruppi della distribuzione italiana guardano oltre la crisi e sottoscrivono un’operazione di affitto di 6 ipermercati con insegna Iper (oltre 44mila metri quadri di superficie di vendita) che passeranno a Conad lungo la costa adriatica, tre in Abruzzo, due nelle Marche e uno in Friuli Venezia Giulia.

Conad, tramite le coop associate Conad Adriatico e Commercianti indipendenti associati, subentrerà nel corso del primo quadrimestre 2019 nella gestione commerciale degli ipermercati Iper di Ortona (Chieti), Pescara, Colonnella (Teramo), Civitanova Marche (Macerata), Pesaro e Udine, che nel 2017 hanno sviluppato un fatturato lordo di 250 milioni di euro, e usufruirà del know how del gruppo Finiper, in particolare nei prodotti freschi e in alcuni comparti del non food.

Gli addetti coinvolti nell’operazione sono oltre 1.100.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, affermano in una nota congiunta l’amministratore delegato di Conad Francesco Pugliese e il presidente di Finiper Marco Brunelli, ha dato il proprio assenso all’operazione.

L’accordo, di natura commerciale, farà conseguire importanti sinergie nei costi di logistica, sempre più cruciali per affrontare la crescente competizione del mercato.

"L'accordo con Finiper rappresenta, da un lato, una buona occasione per rafforzare la nostra presenza nel territorio storico; dall’altro, una sfida a mantenere e possibilmente conquistare nuovi clienti - osserva il direttore generale di Conad Adriatico, Antonio Di Ferdinando - Con questi quattro ipermercati valorizzeremo ulteriormente la presenza di Conad nella provincia di Macerata e in Abruzzo. Daremo, inoltre, ai nostri soci l’opportunità di fare una crescita imprenditoriale importante nel format ipermercato e ai piccoli imprenditori locali di valorizzare le loro produzioni".

Conad è la maggiore organizzazione di imprenditori dettaglianti indipendenti associati in cooperativa presente in 1.507 Comuni italiani con 3mila 149 punti di vendita associati: Conad Ipermercati (26), Conad Superstore (211), supermercati Conad (1.098), Conad City (970), Margherita Conad (434), discount Todis (233), Sapori&Dintorni (19) e altri (158).

È inoltre presente in Albania, Kosovo, a Malta e nella Repubblica di San Marino. Il fatturato della rete di vendita nel 2017 ha raggiunto i 13 miliardi di euro (+4,9% rispetto al 2016) e la quota di mercato si è attestata al 12,5% .Si è inoltre rafforzata la leadership nel canale supermercati, con una quota del 21,5% (fonte: Guida Nielsen Largo Consumo).

Il gruppo Finiper, guidato dal fondatore Marco Brunelli, è proprietario di 27 ipermercati Iper, di 140 supermercati a insegna Unes/U2/Viaggiator Goloso, di 6 gallerie commerciali (di cui 4 in comproprietà) ed è presente nel settore della ristorazione con i marchi Ristò, Cremamore, Portello Cafè e Alice Pizza, con un giro d’affari, nel 2017, di 2.700 milioni di Euro, un Ebitida di 182 milioni e un utile netto consolidato di 38 milioni. Conad Adriatico è una delle sette cooperative associate in Conad. Ha chiuso il 2017 con un fatturato della rete di vendita di 1.080 milioni di euro (+7% rispetto al 2016).

Rafforzata la leadership di mercato nelle regioni in cui opera (Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia) con una quota complessiva del 13,5%, si conferma la prima insegna in Abruzzo e Molise (fonte: Gnlc II semestre 2017).

È inoltre presente in Albania e in Kosovo.

La cooperativa, al 31 dicembre 2017, ha una rete multicanale di 404 punti di vendita, su una superficie di oltre 251 mila mq, in cui lavorano 4.317 addetti, compresi quelli della sede centrale. Il patrimonio netto consolidato ammonta a 163 milioni di euro.