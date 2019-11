TRASPORTO PUBBLICO ABRUZZO: NUOVI TRENI E AUTOBUS, GIUNTA REGIONALE APPROVA PIANI DI INVESTIMENTO

Pubblicazione: 25 novembre 2019 alle ore 16:35

L'AQUILA - La Regione Abruzzo investe nel trasporto pubblico.

Oggi, la Giunta regionale, presieduta dal presidente Marco Marsilio, ha approvato, su proposta del presidente, il piano d'investimento per l'acquisto di treni destinati al trasporto ferroviario regionale.

Con fondi per lo sviluppo e la coesione sono assegnati alla Regione Abruzzo circa 30 milioni di euro cui vanno sommati, a titolo di co-finanziamento, nella misura del 40% a carico delle aziende di trasporto, altri 20 milioni per un importo complessivo pari a 51 milioni. Ciò assicurerà non solo il finanziamento di 2 elettrotreni ad alta e media capacità, ma sarà oggetto di ulteriore provvedimento della giunta, per disporre di un' ulteriore somma di oltre 34 milioni di euro.

Un secondo Piano di investimento approvato riguarda l'acquisto di treni destinati al trasporto ferroviario regionale per un importo complessivo pari a circa 12milioni di euro assegnati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Regione Abruzzo. A questa somma, va aggiunto il cofinanziamento del 40% a carico di Trenitalia Spa e della società Tua, per circa 8 milioni per 4 convogli ferroviari ripartiti tra le società Trenitalia e Tua.

Un terzo piano d'investimento per l'acquisto di autobus destinati al trasporto pubblico locale su gomma riguarda invece l'acquisto di autobus destinati al trasporto su gomma regionale. Da Fondi per lo Sviluppo e la Coesione, è stata assegnata la complessiva somma, di 12milioni e 800mila euro per il finanziamento di 61 autobus di cui 38 in favore della società Tua (per il 62% della disponibilità dei detti mezzi) e 23 per altre aziende del trasporto pubblico locale.

In tema di servizi di trasporto pubblico locale è stato anche prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2020, il termine previsto per le autorizzazioni dei servizi di linea commerciale, servite da linee automobilistiche inserite nell'elenco "Definizione dei Bacini di Mobilità determinazione dei servizi minimi e loro attribuzione territoriale", già approvato dal consiglio regionale nel 2018.