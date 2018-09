TRASPORTI: PETTINARI (M5S), ''TUA SOCIETA' DECOTTA AZZERARE I VERTICI''

Pubblicazione: 03 settembre 2018 alle ore 12:35

PESCARA - "Questa società è decotta e finita, la gestione della fusione delle aziende del trasporto pubblico abruzzese, che ha dato vita a Tua Spa, è stata un fallimento. Per questo chiediamo l'azzeramento dei vertici aziendali e auspichiamo che la Giunta regionale, che dopo la sanità registra un fallimento anche sui trasporti, vada finalmente a casa".

Così Domenico Pettinari, consigliere regionale del Movimenro cinque stelle Abruzzo, questa mattina in conferenza stampa a Pescara, illustrando il dossier intitolato 'La fusione del fallimento - I conti che svelano la situazione di Tua'.

Pettinari ha rilevato che "sono aumentati i costi per i cittadini e nel contempo sono diminuiti i servizi. I chilometri su cui è erogato il servizio di trasporto pubblico sono diminuiti, eppure abbiamo un maggior numero di costi per materiali di ricambio - ha proseguito l'esponente del M5s - il personale per sicurezza e manutenzione è stato ridotto, ma sono aumentati i dirigenti, sono stati spesi soldi per combattere l'evasione dei biglietti, ma sono aumentati i viaggiatori senza titolo di viaggio".

In conclusione Pettinari ha affermato che "ora, a fine legislatura, la maggioranza chiude la porta dei 5 anni di centrosinistra indebitando l'azienda dei trasporti per ulteriori 15 milioni verso le banche".