TRASPORTI: PAGANO, ''M5S IN ABRUZZO VUOLE LIBERALIZZAZIONE MA A ROMA VOTA NO''

Pubblicazione: 11 novembre 2018 alle ore 16:33

L'AQUILA - "Oggi a Roma si vota per decidere di liberalizzare il trasporto pubblico, che versa in una situazione drammatica. Atac, un carrozzone costoso e inefficiente, procura ogni giorno disagi indicibili ai cittadini. Forza Italia è schierata per il sì, a favore della gestione dei privati. Anche in Abruzzo, chiediamo a gran voce la liberalizzazione del trasporto pubblico".

Lo dice in una nota il senatore Nazario Pagano, coordinatore regionale degli azzurri.

"Peccato che, mentre a Roma il m5s si opponga e il Pd al contrario sia favorevole, in Abruzzo si abbia il rovescio della medaglia: il m5s chiede la liberalizzazione, il Pd al contrario ha scelto l’In House", fa osservare Pagano.

"Io credo nel principio di sussidiarietà, nella libera iniziativa dei privati ma soprattutto nell’offerta al cittadino di un servizio economico e efficiente. Sempre. Non a fasi alterne, come M5s e Pd", conclude il coordinatore degli azzurri.