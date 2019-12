TRASPORTI: NUOVE RISORSE PER L'ABRUZZO, PEZZOPANE, ''SODDISFATTA LAVORO MINISTRO DE MICHELI''

L'AQUILA - "Buone notizie per l’Abruzzo. Sono davvero molto soddisfatta. Quello della ministra Paola De Micheli è stato un ottimo lavoro con lo stanziamento di importanti risorse per il trasporto pubblico della nostra regione".

Così, in una nota, l'onorevole Pd Stefania Pezzopane, che fa alcuni esempi: "il contributo Tpl (Tradporto pubblico locale) è di 27.324.530,29 milioni di euro; e per l’acquisto di nuovi autobus 70.819.241, di cui 3.21.056 nel primo anno e 4.828.585 dal 2020 al 2033. Tutto ciò in una operazione complessiva da più di 5 miliardi di progetti finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che hanno ottenuto il via libera dalla Conferenza Unificata".

"La quota più consistente di risorse assegnate, pari a 2 miliardi e 319 milioni, riguarda il trasporto pubblico locale delle città. E oltre 2,2 miliardi sono stati assegnati alle Regioni per il rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale e la sostituzione dei mezzi inquinanti. Inoltre è stato approvato il sesto stralcio del programma per il ripristino delle strade interessate dal terremoto del Centro Italia del 2016. Si tratta di 92 interventi, distribuiti su 44 comuni del cratere, per un importo totale di 53 milioni”, conclude Pezzopane.