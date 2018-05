TRASPORTI: GRIPPA (M5S), ''BASTA PENALIZZAZIONI SU FERROVIA ADRIATICA!''

Pubblicazione: 01 maggio 2018 alle ore 15:41

VASTO - "Aprire un confronto sui numerosi problemi che riguardano la direttrice ferroviaria Adriatica"

A chiederlo la deputata del Movimento 5 stelle Carmela Grippa del Movimento 5 stelle, che ha avuto un incontro con una rappresentanza di Federconsumatori Abruzzo

"Tra le criticità emerse - si legge in una nota - la più evidente quella vede costretti i passeggeri abruzzesi a pagare un prezzo del biglietto più alto rispetto a chi percorre una simile distanza in Alta velocità sulla linea Napoli-Milano. L’incontro ha avuto come obiettivo la ricerca di una modalità di intervento sulla disparità di trattamento che viola le disposizioni contenute al punto 2.1.1. della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla eguaglianza e imparzialità da parte dei soggetti erogatori del servizio".

La deputata del Movimento 5 stelle sulla questione ha affermato che: “dopo la mia assegnazione alla Commissione Trasporti ho iniziato ad occuparmi immediatamente dei problemi dei miei corregionali. In particolar modo, durante il confronto avuto lo scorso sabato, ho dovuto appreso della mancanza di treni interregionali veloci capaci di offrire una alternativa alle Frecce da Pescara a Bari e da Pescara a Bologna, di vetture non climatizzate e che nonostante per questo il treno risulti “inibito” senza che la biglietteria possa emettere biglietti, non viene tuttavia impedito ai passeggeri di salire a bordo esponendoli comunque al sanzionamento per assenza del regolare titolo di viaggio".

La parlamentare del M5S spiega poi che “trovo assolutamente incomprensibile questa disparità di trattamento riservata da Trenitalia ai passeggeri abruzzesi e non capisco per quali motivi non si trovi una soluzione per ovviare al sovraffollamento dei treni durante i periodi festivi e soprattutto nel periodo estivo che crea enormi difficoltà ai pendolari nell’utilizzo del servizio ferroviario; con l’adozione di treni straordinari potrebbe essere una strada percorribile per ovviare al problema. Voglio ricordare che la tratta ferroviaria Adriatica è utilizzata da migliaia di studenti pugliesi studiano nella nostra regione e che a causa di un servizio efficiente come l’Alta Velocità sono costretti ad affittare appartamenti a costi elevati".

“Sono molto soddisfatta - conclude Grippa - delle diverse e numerose proposte di miglioramento che sono emerse dal confronto con Federconsumatori, che sicuramente proseguirà, e che potranno essere prezioso materiale per il lavoro in Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati. Tra tutte, quella di riutilizzare le coppie dei treni ETR500 per il servizio viaggiatori ora impiegati per il trasporto della merci. Mi confronterò anche con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che recentemente ha inflitto una sanzione di 5 milioni di euro a Trenitalia proprio per una serie di disservizi anche informativi riservati ai cittadini sul proprio sito web. Sanzioni che sono anche state comminate a seguito di due esposti presentati da Tino di Cicco di Federconsumatori".