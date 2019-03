TRASPORTI: GIULIANOVA-ROMA, DISEGNO DI LEGGE PER PROROGARE TPL

Pubblicazione: 25 marzo 2019 alle ore 18:57

L'AQUILA - Una delibera di Giunta regionale per evitare che dal prossimo primo aprile la tratta della Tua tra Giulianova e Roma perda il ruolo di Trasporto pubblico locale e passi definitivamente commerciale.

Un Disegno di Legge che dovrà essere approvato dal Consiglio regionale per ottenere una proroga del servizio Tpl fino al prossimo 30 giugno. Tempo utile per affrontare la questione in maniera definitiva.

Dopo la riunione di giunta il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato il direttore di Tua, Giuseppe Alfonso Cassino, e l’assessore ai trasporti e alla mobilità del Comune dell’Aquila, Carla Mannetti, alla presenza del vicepresidente Emanuele Imprudente, del sottosegretario Umberto D’Annuntiis e dell’assessore con delega alle Aree interne, Guido Liris.

La tratta che collega Giulianova a Teramo, L’Aquila e Roma a seguito dell’affidamento in house del servizio a Tua era stata tolta dal contratto di servizio, passando così da Tpl a tratta commerciale. A seguito di proteste di pendolari e organizzazioni sindacali la Giunta D’Alfonso aveva prorogato al prossimo 31 marzo il servizio di Trasporto pubblico locale.

L’obiettivo del presidente Marsilio e della Giunta regionale è quello di trovare una soluzione che non danneggi chi quotidianamente utilizza i bus di questa tratta per recarsi al lavoro, in particolar modo chi da L’Aquila raggiunge la capitale.