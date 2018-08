TRASPORTI: FLIXBUS A TERAMO TRIPLICA I PASSEGGERI IN UN SOLO ANNO

Pubblicazione: 23 agosto 2018 alle ore 10:59

TERAMO - FlixBus festeggia il suo secondo anniversario a Teramo con un bilancio positivo: triplicati i passeggeri nell’ultimo anno.

Dal lancio delle prime linee ad oggi, FlixBus ha incrementato i collegamenti da Teramo con grandi e piccoli centri a livello nazionale, per rispondere sempre meglio alle esigenze di mobilità degli abitanti della città.

Roma, Ancona e Napoli, le città preferite da chi viaggia da Teramo.

Tra le mete di maggiore interesse da parte degli abitanti di Teramo, Roma occupa il primo posto, con corse dirette fino a tre volte al giorno e a meno di tre ore di distanza; seguono Ancona, nota per le sue spiagge, e Napoli, collegata in modo diretto fino a due volte al giorno.

A queste destinazioni, per l’estate 2018 si aggiungono anche Civitanova Marche, nota per il centro storico della Città Alta e collegata fino a quattro volte al giorno, e San Benedetto del Tronto, a solo un’ora di viaggio.

Oltre a queste località, dalle fermate di Piazza San Francesco e San Nicolò è possibile raggiungere città d’arte quali Firenze e Pisa, località marittime come Cupra Marittima e molte altre.

Tutte le corse, acquistabili online, via app e in agenzia viaggi, sono operate in collaborazione con una rete di aziende partner dall’esperienza pluriennale che mettono a disposizione mezzi e autisti, mentre FlixBus si occupa della pianificazione di rete e cura il marketing, la comunicazione e il pricing.

A bordo, Wi-Fi, prese elettriche e toilette.