TRANSUMANZA PATRIMONIO UNESCO: SOSPIRI, 'TRADIZIONE BRAND PROMOZIONE TERRITORIO'

Pubblicazione: 13 dicembre 2019 alle ore 17:05

L'AQUILA - “La Transumanza è stata ufficialmente riconosciuta come Patrimonio culturale e immateriale dell’Unesco. L’ufficialità del provvedimento è arrivata nel corso dell’Assemblea Plenaria della Conferenza dei Presidenti a Roma e rappresenta la conclusione di un percorso straordinario in cui la Regione Abruzzo ha fortemente creduto e che abbiamo sostenuto, un percorso che già era stato sacramentato con la sottoscrizione nel 2018 di un Protocollo d’intesa con tutte le Regioni dell’Appennino centro-meridionale, su impulso dell’allora presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio. Ancora una volta si certifica come la valorizzazione e la tutela delle nostre tradizioni possono rappresentare un brand per la promozione turistica del territorio, anche attraverso la realizzazione di un percorso dei tratturi”.

È il commento del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri che ha ufficializzato il provvedimento.