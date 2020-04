TRANSUMANZA DI PASQUA PER LE API, DALL'ABRUZZO VERSO PUGLIA E BASILICATA

Pubblicazione: 11 aprile 2020 alle ore 18:46

TORNARECCIO - E' scattata la transumanza pasquale delle api e delle arnie dall'Abruzzo verso la Puglia e la Basilicata.

In questi giorni dal chietino soprattutto, con la capitale del miele Tornareccio, sono decine e decine di camion e tir che prendono la strada del sole, verso i campi e i frutteti fioriti del sud.

Come i famosi pastori di D'Annunzio "Settembre, andiamo. È tempo di migrare", dall'Abruzzo basta cambiare il mese, "aprile", per ripercorrere la stessa storia, perchè come spiega Luca Finocchio, apicoltore pluripremiato, "le api sono sentinelle dell'ambiente in quanto sono fondamentalmente per il servizio d'impollinazione e noi veniamo chiamati pastori dell'ambiente".

Numeri importanti per l'apicoltura abruzzese: il 15% del prodotto nazionale, quello che finisce sulle tavole e non nelle industrie, 10 aziende leader nella sola Tornareccio "ora sto a Putignano, tra i ciliegi - racconta Finocchio - solo io ho trasportato 1300 arnie per circa 60 mln di api: sì, trasporto l'equivalente degli abitanti italiani. Se pensate che nel solo mio comune ci sono 32 aziende fate il conto: si muovono forse un miliardo di api. Il coronavirus e lo stop dell'inquinamento? No, a noi non ha creato danni: a noi l'inquinamento atmosferico danneggia meno dei diserbanti e dei semi ogm", chiarisce l'apicoltore.