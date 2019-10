TRANSESSUALE COLPITA CON DIVERSI COLPI DI PISTOLA AD ARIA COMPRESSA A MONTESILVANO FINISCE IN OSPEDALE

Pubblicazione: 20 ottobre 2019 alle ore 12:31

MONTESILVANO - Paura la scorsa nottte sul lungomare di Montesilvano, in provincia di Pescara, all'altezza di via Trentino.

Una transessuale di nazionalità colombiana, è stato colpito da una serie di colpi esplosi da una pistola ad aria compressa.

I pallini hanno causato ferite e lesioni in diverse parti del corpo e la 33enne, come riporta IlPescara.it, è stato costretto a far ricorso alle cure mediche in ospedale.

Sull'episodio stanno indagando i carabinieri.