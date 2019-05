TRAFORO GRAN SASSO: SINDACI, ''MANIFESTAZIONE CONTRO CHIUSURA E AUMENTI PEDAGGI''

Pubblicazione: 12 maggio 2019 alle ore 19:30

L'AQUILA - Sindaci e amministratori di Lazio e Abruzzo impegnati nella lotta contro il 'caro-pedaggi' e per la sicurezza della A24/A25, in vista dell'approssimarsi della data del 30 Giugno, ovvero del termine ultimo di sospensione dell'aggiornamento tariffario indicato nel decreto interministeriale del 31 dicembre 2018, sono decisi a continuare la loro battaglia per ottenere la risoluzione definitiva di tutti i problemi legati al tratto autostradale.

Lo si legge in un comunicato a firma del sindaco di Carsoli (L'Aquila), avv. Velia Nazzarro, nel quale si annuncia "una nuova manifestazione per il 15 maggio, dalle ore 10,30, a Roma, nei pressi di Piazzale Montecitorio alla quale sono stati invitati a partecipare tutti i senatori e deputati di Lazio e Abruzzo nonché i presidenti e i consiglieri di entrambe le Regioni, i sindaci e gli amministratori, insieme ai cittadini, per tutelare i territori".

Nella nota si ricorda che "è stata già inviata una missiva al ministro Toninelli per sollecitare l'accoglimento delle istanze già numerose volte reiterate e richiesto un incontro per avere aggiornamenti in merito allo stato di 'perfezionamento della procedura di revisione del piano finanziario".