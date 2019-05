TRAFORO GRAN SASSO: IMPRUDENTE, ''TROVATA SITUAZIONE DRAMMATICA''

Pubblicazione: 13 maggio 2019 alle ore 18:53

L'AQUILA - "La fotografia di quello che abbiamo trovato in Regione è davvero drammatica: in questo mese in cui stiamo aprendo i cassetti abbiamo trovato davvero un disastro. Oggi si parla della chiusura del traforo, una questione assurda, e questo è accaduto solo per colpa di chi ha governato nel passato, lasciandoci in una situazione drammatica".

Così il vice presidente della Giunta regionale abruzzese, Emanuele Imprudente (Lega), sulla vicenda della chiusura del traforo del Gran Sasso, nel tratto della A24, annunciata dalla concessionaria Strada dei Parchi Spa a partire della mezzanotte del prossimo 19 maggio.

"Sdp decide di chiudere e mettere in ginocchio l'intero Abruzzo, noi ci opponiamo, ora stiamo pressando tutti perché facciamo la loro parte per scongiurare questa situazione pazzesca", conclude.