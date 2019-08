TRABOCCHI: FEBBO, ''NON CONDIVIDIAMO MOTIVAZIONI GOVERNO, FAREMO RICORSO''

Pubblicazione: 01 agosto 2019 alle ore 15:40

PESCARA - "Non condividiamo le motivazione espresse da parte del Governo centrale sulla norma regionale inerente i Trabocchi e quindi faremo ricorso nelle sedi opportune".

Così l'assessore regionale al Turismo Mauro Febbo dopo che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani, ha deliberato di impugnare la legge sui trabocchi approvata di recente dal Consiglio regionale.

"Ricordo come la Regione è intervenuta, doverosamente e tempestivamente, per salvaguardare uno dei brand d’Abruzzo più conosciuti attraverso delle norme chiare e finalizzate al rispetto e salvaguardia dell'ambiente, dell'economia e dell'immagine della Costa dei trabocchi e dell’intera regione", sottolinea Febbo.

"Tuttavia, come ampiamente annunciato e spiegato già in sede di Consiglio regionale, durante la sua approvazione, questa legge è un passaggio propedeutico ad una norma più completa e organica - conclude Febbo - per la quale i tempi di approvazione saranno diversi rispetto a due mesi fa quando eravamo a ridosso della stagione estiva".