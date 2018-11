TORREVECCHIA TEATINA: PRIMO CONVEGNO METEO CLIMATICO D'ABRUZZO

Pubblicazione: 23 novembre 2018 alle ore 12:47

TORREVECCHIA TEATINA - Uno sguardo al cielo e uno al futuro: a Torrevecchia Teatina il primo convegno meteo climatico d'Abruzzo.

L'appuntamento è per domenica 2 dicembre alle 10 presso Palazzo Valignani, nella sala consiliare del municipio.

L'evento è organizzato da AbruzzoMeteo in collaborazione con l'Associazione AqCaputFrigoris - Associazione Neve Appennino - MeteoChieti Abruzzo, con la Protezione Civile "Giustino Romano" di Torrevecchia Teatina ed il patrocinio del Comune.

"Oramai grazie ai social network - scrivono gli organizzatori - il settore Meteo Climatico negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede e riempie sempre più spazio nella nostra quotidianità. Tuttavia in un periodo in cui vanno di moda il meteo sensazionalismo e le fakenews meteo, è importante fare chiarezza riguardo alcuni aspetti della meteorologia e di ciò che lo circonda".



Tanti i temi che verranno affrontati: come nasce una previsione meteo, come funzionano i modelli matematici globali e locali, servizio di allerta meteo locale, i pericoli delle Fakenews meteo - meteo sensazionalismo, come capirle e come difendersi, l'importanza delle previsioni meteo per il tempo libero, il lavoro e l'agricoltura, presentazione stazioni meteo e data logger delle associazioni presenti, previsioni meteo medio e lungo termine.

Al convegno interverranno Giovanni De Palma, presidente Abruzzometeo; l'igngner Marco Scozzafava vice presidente Aq Caput frigoris; Angelo Ruggeri, Neve Appennino; Samuele Giampietro, direttore MeteoChieti Abruzzo; Denis Iezzi, presidente Protezione Civile Torrevecchia Teatina; Moderatore Sergio Sprecacenere.