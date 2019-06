TORRE DE' PASSERI: L'ULTIMO SALUTO AL CENTAURO 37ENNE GIACOMO PICCIOLI

Pubblicazione: 29 giugno 2019 alle ore 16:06

TORRE DE' PASSERI - Lacrime e dolore nella comunità di Torre de' Passeri (Pescara), dove ieri nella piazza principale si è svolto il funerale di Giacomo Piccioli, il 37enne titolare di una ditta che offre servizi di consulenza agronomica e forestale che tre giorni fa ha perso la vita in un tragico incidente stradale.

Piccioli, laureato in Scienze forestali e ambientali all'università Politecnica delle Marche, era alla guida di una moto Honda Transalp, indossava il casco, e si è scontrato con una Fiat Punto proveniente dalla direzione di Chieti e che stava svoltando per entrare in un'area di servizio.

Il 37enne è morto sul colpo.

Una folla silenziosa e l'incredulità per un destino tragico.

Il giovane, come riporta Il Centro, avrebbe dovuto convolare a nozze con la fidanzata Flavia Caforio.

Il parroco don Mauro, durante l'omelia, ha lanciato un messaggio di speranza: "Anche se Giacomo non si può sostituire come una pianta che non ha ben attecchito o non ha mai raggiunto una buona vitalità".

Tanti gli amici e coetanei a stringersi intorno alla bara, sono intervenuti anche i sindaci di Castiglione a Casauria, Biagio Petrilli, e di Bolognano, Guido Di Bartolomeo, a portare il cordoglio delle loro comunità, con amministratori di altri centri del circondario.